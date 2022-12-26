Крупная гостиничная сеть построит в Карелии трехзвездочный отель за 1 млрд рублей

Федеральная гостиничная сеть построит в Сортавале отель категории «3 звезды» на 120 номеров.

В Сортавале крупная федеральная гостиничная сеть построит отель категории «3 звезды» на 120 номеров почти за 1 млрд рублей. Кроме того, на берегу Онежского озера появятся еще как минимум три глэмпинга и две турбазы, сообщили в Минэке Карелии.



26 декабря в министерстве прошло заседание рабочей группы по привлечению инвестиций. Десять компаний презентовали свои инвестиционные проекты в различных отраслях экономики.



Среди них – развитие завода деревянного домостроения, производство изделий из природного камня, а также из отходов его обработки.



«Все проекты получат необходимое содействие со стороны корпорации развития республики и органов власти. Мы готовы предоставлять целый комплекс мер поддержки бизнесу, начиная от полного сопровождения в режиме «одного окна» до субсидирования затрат инвесторов в размере от 25% до 50% от стоимости проекта», – отметил министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев.



Общий объем инвестиций превысит 1,5 млрд рублей, до 2025 года инвесторы намерены создать в республике 240 рабочих мест.