Крупнейшая торговая сеть откроет 55 новых магазинов в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Розничная сеть "Магнит" подписала соглашение с правительством Карелии о развитии компании в регионе и планирует открыть в республике более полусотни новых торговых точек.
Соответствующий документ был подписан на на Петербургском международном экономическом форуме. Сторонами при подписании соглашения выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор "Магнита" Ольга Наумова.
Как сообщает пресс-служба торговой сети, компания планирует открыть в Карелии 55 новых магазинов в течение 2019-2020 г.г. По оценке менеджмента сети, это позволит создать в регионе дополнительно около 400 рабочих мест.
Первый "Магнит" был открыт в Петрозаводске в конце 2005 года. Сейчас в Карелии работают 178 торговых точек сети.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.06.2019, 11:19
03.06.2019, 09:35
06.06.2019, 15:23
01.06.2019, 16:34
01.06.2019, 14:55
Аналитика
Сегодня 11:54
Капитал
Карелия не вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах и не достигла лидеров роста.
06.06.2019 13:09
06.06.2019 12:10
05.06.2019 14:54
05.06.2019 13:02
Чтиво
05.06.2019 12:44
Без политики
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
05.06.2019 11:40
31.05.2019 14:36
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии