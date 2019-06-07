Крупнейшая торговая сеть откроет 55 новых магазинов в Карелии

Розничная сеть "Магнит" подписала соглашение с правительством Карелии о развитии компании в регионе и планирует открыть в республике более полусотни новых торговых точек.

Соответствующий документ был подписан на на Петербургском международном экономическом форуме. Сторонами при подписании соглашения выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор "Магнита" Ольга Наумова.

Как сообщает пресс-служба торговой сети, компания планирует открыть в Карелии 55 новых магазинов в течение 2019-2020 г.г. По оценке менеджмента сети, это позволит создать в регионе дополнительно около 400 рабочих мест.

Первый "Магнит" был открыт в Петрозаводске в конце 2005 года. Сейчас в Карелии работают 178 торговых точек сети.