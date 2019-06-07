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Новости. Общество
12:15, 07 Июня 2019
фото: Пресс-служба компании "Магнит"

Крупнейшая торговая сеть откроет 55 новых магазинов в Карелии

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Розничная сеть "Магнит" подписала соглашение с правительством Карелии о развитии компании в регионе и планирует открыть в республике более полусотни новых торговых точек.

Соответствующий документ был подписан на на Петербургском международном экономическом форуме. Сторонами при подписании соглашения выступили глава Карелии Артур Парфенчиков и гендиректор "Магнита" Ольга Наумова.

Как сообщает пресс-служба торговой сети, компания планирует открыть в Карелии 55 новых магазинов в течение 2019-2020 г.г. По оценке менеджмента сети, это позволит создать в регионе дополнительно около 400 рабочих мест.

Первый "Магнит" был открыт в Петрозаводске в конце 2005 года. Сейчас в Карелии работают 178 торговых точек сети.

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Комментарии

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Изя
2019-06-07 12:31:55
Что тут скажешь ? Ничего . Свои местные торговые сети загибаются на грани выживания и не поддерживаются ( пример Олония ) , а федералам зелёный свет . Ну и где тут поддержка карельского бизнеса ? :)
Pasha Backulin
2019-06-07 13:56:59
Изя, что мешает олонии идти по пути магнита и открыть 55 т.т. в карелии?
Изя
2019-06-07 14:08:53
Pasha Backulin, Масштаб бизнеса не тот , наличие финансов ограничено , поддержки от властей ноль . А за Магнитами государев банк ПАО ВТБ и все фискальные органы на уровне России ..
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