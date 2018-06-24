Крупные предприниматели Карелии не захотели скидываться на строительство православного храма

Деньги на строительство храма Казанской иконы Божией Матери в Петрозаводске собираются через Интернет.

Строительство храма Казанской иконы Божией Матери на Кукковке, которое началось на пересечении улиц Ровио и Торнева еще в 2012 году, снова находится под угрозой из-за отсутствия средств. Организаторы стройки так и не дождались помощи от крупных предпринимателей Карелии, на которую надеялись, и собирают деньги через соцсети.

Вот такое обращение появилось в группе храма Казанской иконы Божией Матери во ВКонтакте:

"Спаси Господи всех, кто откликнулся на предыдущую просьбу о финансовой помощи для срочной организации строительства кровли (до наступления сезона дождей) на храме Казанской иконы Божией Матери на Кукковке! С Божией помощью, вашими, милостивые благодетели, пожертвованиями удалось оплатить ещё 300 000 рублей и 200 000 рублей в счёт частичного погашения просроченной задолженности по предоплате за строительство. Однако задолженность по договору остаётся всё ещё большая – 600 000 руб., а 25 июня наступают обязательства по следующему платежу по договору в сумме 540 000 руб.

Вышеуказанные затруднения с финансированием строительства храма возникли по причине того, что настоящий договор с подрядчиком заключался в надежде на получение финансовой помощи. В том числе и от благотворительного фонда "Северный духовный путь". Ещё в апреле фонду были предоставлены все запрошенные им сведения по строительству нашего храма, необходимые фонду для представления крупным предпринимателям Карелии, которые ещё ранее были собраны совместно с фондом на совещание при главе РК по вопросу оказания помощи в строительстве храма Казанской иконы Божией Матери. Однако надежды на оперативную помощь от фонда и крупных предпринимателей не оправдались.

Остаётся теперь уповать только на милость Божию через вас, милостивые благотворители! Любые посильные суммы помощи будут важны и с благодарностью приняты для строительства храма. Ведь исстари Храмы Божии строились всем миром".

Пожертвования можно внести в ящики с надписью для пожертвований на строительство храма Казанской иконы Божией Матери, либо на счёт православного прихода этой церкви.

Напомним, возведение храма в Петрозаводске в зеленой зоне микрорайона Кукковка на пересечении улиц Ровио и Торнева началось осенью 2012 года по благословению Митрополита Мануила. Храм строится по проекту петрозаводского архитектора, члена Союза архитекторов Карелии Л.А. Беляевой. Здание церкви высотой в 15 метров будет каменным и крестово-купольным, по своей стилистике оно напомнит древние храмы Новгорода и Пскова.