Крупные учения военно-воздушных сил стартовали в Финляндии

В Финляндии с 3 по 8 октября пройдут учения военно-воздушных сил Ruska 22.

Военно-воздушные силы Финляндии начинают масштабные осенние учения Ruska 22 («Руска-2022», «Золотая осень» в переводе с финского) с участием шведских военных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу финских ВВС.

Учения, в которых примут участие все подразделения финских ВВС, пройдут с 3 по 8 октября. К ним будут привлечены 3700 военных, в том числе 2400 резервистов.

В маневрах будет задействовано 50 самолетов: большая часть из них — истребители F/A-18 Hornet, а также учебно-тренировочные самолеты Hawk и транспортные самолеты. Кроме того, в учениях примут участие подразделения ВВС Швеции и их истребители JAS 39 Gripen компании Saab. Техника будет базироваться на восьми аэродромах по всей территории Суоми.

В план учений включены как полеты на малых высотах, так и сверхзвуковые полеты на высоте более 10 км.

Как сообщается в пресс-релизе финских ВВС, цель маневров — «подготовка резервистов и сотрудничество со шведскими ВВС».