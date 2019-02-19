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Новости. Общество
09:55, 19 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Крупных налогоплательщиков в Карелии стало больше

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Список крупнейших налогоплательщиков Карелии, куда входят 50 компаний, лидирующих по объемам платежей в бюджет, пополнили 7 предприятий по итогам 2018 года.

Минфин Карелии причислил к ним ООО "Сортавальский лесозавод", ОАО "ЛХК "Кареллеспром", ОАО "Банк ВТБ", ООО "Русский Лесной Альянс", ООО "Соломенский лесозавод", ООО "Сегежская упаковка", ООО "Леруа Мерлен Восток", ООО "Автодороги-Питкяранта", ЗАО "Шуялес".

Кроме того, пополнился перечень, в который входит 150 крупных компаний-налогоплательщиков.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-02-19 11:10:20
Маловато крупных налогоплательщиков в Карелии. Да и те еле дышат. Кареллеспром собираются продавать и уже группа по прихватизации назначена.
Беня
2019-02-19 12:03:19
zanoza, "крупных" это смотря шо смотря с чем сравнивать....
Беня
2019-02-19 11:04:20
Товарищи из минфина сделали хит-парад. Молодцы. Теперь экономика будет, нет, она просто обязана перестать расти вниз. Сейчас начнем процветать совершенно наглым, бессовестным образом на фоне торможения мировой экономики. Мне уже стыдно становится перед американцами и китайцами :)
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