Крупных налогоплательщиков в Карелии стало больше

Список крупнейших налогоплательщиков Карелии, куда входят 50 компаний, лидирующих по объемам платежей в бюджет, пополнили 7 предприятий по итогам 2018 года.

Минфин Карелии причислил к ним ООО "Сортавальский лесозавод", ОАО "ЛХК "Кареллеспром", ОАО "Банк ВТБ", ООО "Русский Лесной Альянс", ООО "Соломенский лесозавод", ООО "Сегежская упаковка", ООО "Леруа Мерлен Восток", ООО "Автодороги-Питкяранта", ЗАО "Шуялес".

Кроме того, пополнился перечень, в который входит 150 крупных компаний-налогоплательщиков.

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