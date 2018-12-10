Крупный пожар произошел ночью в жилом доме Петрозаводска

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Частный жилой дом горел на улице Мончегорской, эвакуировано двое детей, сообщили в МЧС Карелии.
В ночь на 10 декабря в 01.00 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 25 привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Мончегорской. В 02.03 пожар ликвидирован.
В результате повреждено чердачное помещение на площади 50 кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован по рангу "1-БИС".
Эвакуированы два газовых баллона. Спасено трое человека (в том числе двое детей).
Погибших и пострадавших нет.
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