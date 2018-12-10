Крупный пожар произошел ночью в жилом доме Петрозаводска

Частный жилой дом горел на улице Мончегорской, эвакуировано двое детей, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 10 декабря в 01.00 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 25 привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме на ул. Мончегорской. В 02.03 пожар ликвидирован.

В результате повреждено чердачное помещение на площади 50 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован по рангу "1-БИС".

Эвакуированы два газовых баллона. Спасено трое человека (в том числе двое детей).

Погибших и пострадавших нет.