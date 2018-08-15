Крыс потравили на Кукковке и Древлянке

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В Петрозаводске продолжается акция по дератизации.
По данным городской администрации, в минувшую пятницу мероприятия по борьбе с грызунами были организованы на контейнерных площадках на Кукковке и Старой Кукковке. Во вторник, 14 августа, начаты на Древлянке, а в среду они запланированы на контейнерных площадках микрорайона Перевалка.
"В период с 1 по 10 августа дератизация проведена в 52 детских садах, 21 школе и трех образовательных учреждениях дополнительного образования", - рассказали в мэрии.
Как напомнили в пресс-службе городской администрации, в этом году график работ по борьбе с грызунами был скорректирован в соответствии с рекомендациями ученых Петрозаводского государственного университета.
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