Крыс потравили на Кукковке и Древлянке

В Петрозаводске продолжается акция по дератизации.

По данным городской администрации, в минувшую пятницу мероприятия по борьбе с грызунами были организованы на контейнерных площадках на Кукковке и Старой Кукковке. Во вторник, 14 августа, начаты на Древлянке, а в среду они запланированы на контейнерных площадках микрорайона Перевалка.

"В период с 1 по 10 августа дератизация проведена в 52 детских садах, 21 школе и трех образовательных учреждениях дополнительного образования", - рассказали в мэрии.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, в этом году график работ по борьбе с грызунами был скорректирован в соответствии с рекомендациями ученых Петрозаводского государственного университета.