Крысы кидаются под ноги детям в Петрозаводске (ВИДЕО)

Петрозаводчанин показал помойку на улице Зайцева, которая кишмя кишит крысами.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанин опубликовал пост, в котором затронул вопросы антисанитарии в столице Карелии.

"Дорогая наша власть и надзорные органы, - обратился петрозаводчанин, - когда уже кто-то начнёте борьбу с крысами? Сплошная антисанитария, боремся с пандемией, и в то же время такое количество крыс которые распространяют не менее опасные инфекции. Зайцева, 22, помойка граничит со школой №36, дети на переменах ловят крыс, которые кидаются прямо им в ноги. Страшно выходить из подъезда, так как грызуны бегут прямо в ноги, в подъезд. Никто их не травит, и их количество увеличивается на глазах. На видео попала малая часть этих тварей. Кто и когда ответит за этот бардак?".

Ранее администрация Петрозаводска сообщила, что открыла охоту на крыс.