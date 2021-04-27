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Крысы кидаются под ноги детям в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:37, 28 Апреля 2021
фото: © кард из видео
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Петрозаводчанин показал помойку на улице Зайцева, которая кишмя кишит крысами.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанин опубликовал пост, в котором затронул вопросы антисанитарии в столице Карелии.

"Дорогая наша власть и надзорные органы, - обратился петрозаводчанин, - когда уже кто-то начнёте борьбу с крысами? Сплошная антисанитария, боремся с пандемией, и в то же время такое количество крыс которые распространяют не менее опасные инфекции. Зайцева, 22, помойка граничит со школой №36, дети на переменах ловят крыс, которые кидаются прямо им в ноги. Страшно выходить из подъезда, так как грызуны бегут прямо в ноги, в подъезд. Никто их не травит, и их количество увеличивается на глазах. На видео попала малая часть этих тварей. Кто и когда ответит за этот бардак?".

Ранее администрация Петрозаводска сообщила, что открыла охоту на крыс.

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Комментарии

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Valentina Vonti
2021-04-28 12:54:09
Уберите мусор ,весь город в хламе и крысах.
Никита
2021-04-28 10:54:42
Мусорная реформа по-карельски , засрали власти всё . Крысы с крысами не борятся , а при определённых условиях пожирают друг друга .
Os
2021-04-28 10:45:18
Это призыв к жестокому обращению с животными?
наташка
2021-04-28 09:42:19
Кто такой кишмя ?
кир
2021-04-28 09:41:24
Разве вы достойны другой жизни?
Гость
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