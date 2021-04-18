Охота на крыс открывается в Петрозаводске с завтрашнего дня

Администрация столицы Карелии анонсировала масштабную кампанию по дератизации.

С 20 апреля до 5 мая в Петрозаводске запланированы мероприятия по дератизации. Администрация города приглашает на борьбу с грызунами управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, а также предприятия торговли, общепита и другие социально значимые объекты.

Дератизация планируется на контейнерных площадках, находящихся на дворовых и территориях общего пользования, в подвалах жилых домов, детских садах, школах и др. Только при одновременном проведении мероприятий всеми организациями может быть достигнут наилучший результат в борьбе с грызунами, считают в мэрии.

Информацию о реализации дератизационных мер, об обработанной площади (кв.м.) с указанием количества объектов (многоквартирные дома, отдельно стоящие здания и т.д.) необходимо направить на электронную почту: yuliya.krasnaya@petrozavodsk-mo.ru. в срок до 17 мая 2021 года.