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Охота на крыс открывается в Петрозаводске с завтрашнего дня

Новости. Общество
10:01, 19 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Администрация столицы Карелии анонсировала масштабную кампанию по дератизации.

С 20 апреля до 5 мая в Петрозаводске запланированы мероприятия по дератизации. Администрация города приглашает на борьбу с грызунами управляющие организации, товарищества собственников жилья и недвижимости, а также предприятия торговли, общепита и другие социально значимые объекты.

Дератизация планируется на контейнерных площадках, находящихся на дворовых и территориях общего пользования, в подвалах жилых домов, детских садах, школах и др. Только при одновременном проведении мероприятий всеми организациями может быть достигнут наилучший результат в борьбе с грызунами, считают в мэрии.

Информацию о реализации дератизационных мер, об обработанной площади (кв.м.) с указанием количества объектов (многоквартирные дома, отдельно стоящие здания и т.д.) необходимо направить на электронную почту: yuliya.krasnaya@petrozavodsk-mo.ru. в срок до 17 мая 2021 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-04-19 10:12:04
Куда зоозащитники смотрят? Почему они не забирают крыс в приюты и не стерилизуют?
театральный критик
2021-04-19 10:10:40
Вечнонедовольные - фас !
Leopol'd
2021-04-19 11:06:38
театральный критик, прячься в норке! Две недели всего, может выживешь. Ты нужен городу!
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