Крытый футбольный манеж может появиться в Петрозаводске

Новости по теме
Проект находится на финальной стадии проработки, сообщили в Минэке Карелии.
Два инвестпроекта – по строительству в Петрозаводске полноразмерного крытого футбольного манежа и развитию реабилитационных услуг для детей и молодежи в условиях общения с живой природой – рассмотрены в рамках "Дня инвестора".
Обсуждая проект по строительству в Петрозаводске полноразмерного крытого футбольного манежа, участники отметили актуальность темы и востребованность современных футбольных площадок, особенно для занятий футболом в зимний период. Проект находится на финальной стадии проработки. На данном этапе инвестору необходима помощь в формировании пакета документов и заявки на получение земельного участка, чтобы приступить к его реализации за счет собственных средств.
Еще один представленный проект направлен на развитие реабилитационных услуг для детей и молодежи в условиях общения с живой природой. Проектом предусмотрено строительство гостевого дома и учебных корпусов, а также ремонт подъездной дороги.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Комментарии