Крытый футбольный манеж может появиться в Петрозаводске

Проект находится на финальной стадии проработки, сообщили в Минэке Карелии.

Два инвестпроекта – по строительству в Петрозаводске полноразмерного крытого футбольного манежа и развитию реабилитационных услуг для детей и молодежи в условиях общения с живой природой – рассмотрены в рамках "Дня инвестора".

Обсуждая проект по строительству в Петрозаводске полноразмерного крытого футбольного манежа, участники отметили актуальность темы и востребованность современных футбольных площадок, особенно для занятий футболом в зимний период. Проект находится на финальной стадии проработки. На данном этапе инвестору необходима помощь в формировании пакета документов и заявки на получение земельного участка, чтобы приступить к его реализации за счет собственных средств.

Еще один представленный проект направлен на развитие реабилитационных услуг для детей и молодежи в условиях общения с живой природой. Проектом предусмотрено строительство гостевого дома и учебных корпусов, а также ремонт подъездной дороги.