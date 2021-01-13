Крытый каток построят в городе горняков в Карелии за 135 млн рублей

Возведение крытого катка в Костомукше запланировано в рамках нацпроекта "Демография" на 2022–2023 годы.

Исполняющий обязанности главы Костомукшского городского округа Сергей Новгородов рассказал "64 параллели", что администрация планирует разметить новый объект рядом с бассейном. Проект будет реализован с учетом современных энергоэффективных технологий. Тепло, которое выделяться от образования льда, будет направляться на отопление здания аквапарка.

Финансирование на строительство катка из федерального бюджета подтверждено на сумму 135 млн рублей. Средства на разработку проектно-сметной документации объекта в размере 10 млн рублей выделяет компания "Северсталь", пишет сетевое издание .

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в 2021 году начнется строительство ФОКа в Костомукше. В нем будет тренажерный зал для занятий ОФП. Также предусмотрены раздевалки, душевые, медицинский, тренерские и методические кабинеты. ФОК войдет в структуру создаваемого биатлонного комплекса.