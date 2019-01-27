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Новости. Общество
19:40, 27 Января 2019
фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Ксения Собчак обматерила телевизионщиков за подставу

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Ксения Собчак завила, что ее обманули телевизионщики. Телеведущая сбежала из студии передачи одного из федеральных каналов, так как интервью пошло не по плану.

Скандальная блондинка пришла на запись программы "Центральное телевидение", которая транслируется на телеканале НТВ, где, по ее словам, должна была говорить о политической ситуации на Украине. Однако ведущий шоу начал расспрашивать ее о нашумевшей драке ее мужа Максимом Виторганом и режиссера Константина Богомолова, последний, по слухам, является ее любовником, пишет издание "Дни.ру".

"Сегодня день не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня "украину обсудить", готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку. Совсем ***. Вот реально. Я естественно развернулась и ушла. И даже возмутительно не то, что хотели ****, а что профнепригодны. Надо ж человека вначале "в кадр" завести, а потом ****. А так будьте готовы что он развернется и уйдет. Мда(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – в запале материлась Ксения в своем Telegram-канале

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