Ксения Собчак устроила танцы в Африке

Новости по теме
Загрузка...
Телеведущая в Кении показала танец из "Рабыни Изауры".
Ксения Собчак побывала в Кении. Вдохновившись африканской природой, она станцевала под музыку из популярного в 90-х сериала "Рабыня Изаура".
На видео телеведущая танцует в пышной фиолетовой юбке с традиционным африканским узором и алом топе. На голове Ксении завязана яркая чалма, ее глаза прикрывают очки. На шее и руках россиянки – многочисленные украшения, пишет Cosmopolitan.
Собчак призналась, что влюбилась в Африку. В Instagram она поделилась фотографиями с отдыха на горном озере. На снимках, сделанных с вертолета, видно, как на водной глади качается гигантский надувной фламинго для купания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.04.2019, 09:00
14.04.2019, 18:02
15.04.2019, 14:08
12.04.2019, 11:24
11.04.2019, 15:12
Аналитика
Сегодня 14:13
Политкухня
Самым популярным политиком на парламентских выборах в Финляндии оказался лидер "Истинных финнов" Юсси Халла-ахо.
12.04.2019 16:25
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
Чтиво
Сегодня 15:40
Без политики
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
Сегодня 14:08
Сегодня 11:59
Медиа
04.04.2019 14:29
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
Комментарии