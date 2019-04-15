Ксения Собчак устроила танцы в Африке

Телеведущая в Кении показала танец из "Рабыни Изауры".

Ксения Собчак побывала в Кении. Вдохновившись африканской природой, она станцевала под музыку из популярного в 90-х сериала "Рабыня Изаура".

На видео телеведущая танцует в пышной фиолетовой юбке с традиционным африканским узором и алом топе. На голове Ксении завязана яркая чалма, ее глаза прикрывают очки. На шее и руках россиянки – многочисленные украшения, пишет Cosmopolitan.

Собчак призналась, что влюбилась в Африку. В Instagram она поделилась фотографиями с отдыха на горном озере. На снимках, сделанных с вертолета, видно, как на водной глади качается гигантский надувной фламинго для купания.