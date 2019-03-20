Ксения Собчак заговорила о мужских гениталиях

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Ксения Собчак побеседовала с известным видеоблогером Амираном Сардаровым. Теперь телеведущая ждет снимок его полового органа.
В Instagram-аккаунте Ксении появился анонс ее YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". Вместе с героем программы теледива сидит в машине и разговаривает о женщинах.
Амиран признался, что раньше отправлял понравившимся ему дамам фотографии своих гениталий. Судя по всему – для привлечения внимания, пишет издание "Дни.ру".
"Мне нравились всегда две женщины. Ты и Тина Канделаки", – признался теледиве Сардаров.
Слова блогера ничуть не смутили Собчак.
"Надо ждать фотку члена", – пришла к выводу Ксения.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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