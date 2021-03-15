Кто на самом деле ответственен за очистные в Шелтозеро

Глава вепсского села Шелтозеро Ирина Сафонова публично раскритиковала республиканские власти за неработающие канализационные очистные сооружения.

"Досталось" от Ирины Сафоновой и "Петрозаводским коммунальным системам", которым шелтозерцы платят за водоотведение. При этом критика главы поселения в адрес коммунальщиков "ПКС", на наш взгляд, неправомочна. Скорее, с этими претензиями Ирина Сафонова должна была обратиться к самой себе или к администрации Прионежья. И вот почему.

"Пыль в глаза. В 2013 году профильные министерства и ведомства отчитались о запуске новых канализационных очистных сооружений в селе Шелтозеро. Потрачено более 24 млн руб. Прошло почти восемь лет. Фекалии как текли напрямую в Онежское озеро, так и продолжают течь. Жители оплачивают за водоотведение 89 руб за куб. м, сточные воды без какого-либо участия АО "ПКС-Водоканал" стекаются в Онежское озеро", - цитирует Ирину Сафонову одно из региональных СМИ.

В этом эмоциональном высказывании Ирины Сафоновой есть факты. И есть, как нам кажется, непонимание ситуации, странное для главы поселения.

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