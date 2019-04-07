Кто поставил на грань выживания жителей северных районов Карелии?

Жители северных районов Карелии рассказали о многочисленных проблемах, с которыми они столкнулись.

Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов совершил поездку по северным районам республики. Вместе с помощниками он побывал в Кемском, Лоухском районах и Костомукше, где прошли встречи с жителями. Люди пришли и рассказали о самом наболевшем. В основном, это проблемы в социальной сфере – жители севера, как, впрочем, и других территорий, стали жертвами пресловутой "оптимизации", которую проводит в Карелии республиканское правительство.

На практике, "оптимизация" везде заканчивается одинаково – в городах и поселках закрываются школы, детские сады, филиалы средних профессиональных учебных заведений, отделения больниц и т.д.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".