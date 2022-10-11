Куда дешевле всего слетать из Петербурга и Москвы в ноябре, рассказали эксперты

Аналитики представили рейтинг самых дешевых направлений перелетов по России в ноябре.

Эксперты сервиса по организации поездок Туту.ру составили рейтинг самых бюджетных направлений для перелёта в ноябре из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

Из Москвы самые низкие чеки за перелет в ноябре — в Псков (5 193 рубля в обе стороны), Санкт-Петербург (5 583 рубля) и Тамбов (5 840 рублей). Примерно за 6,2 тысяч рублей можно слетать в Назрань и Самару, за 6,7-6,9 тысяч – в Казань и Ульяновск, за 7 тысяч – в Уфу. Средний чек за перелёт в Махачкалу из Москвы составляет 7 416 рублей, в Сургут — 7 675 рублей.

Из Санкт-Петербурга меньше всего в среднем платят за билеты в Ярославль (4 629 рублей в обе стороны), Москву (4 663 рубля туда-обратно) и Калугу (5 066 рублей). За 5 377 рублей в среднем оформляют билеты в Архангельск и обратно. За 6 104 рубля можно слетать в Волгоград, за 6 311 рублей – в Кострому. Около 6,6-6,7 тысяч рублей составляют средние чеки за перелёт в Самару и Уфу и обратно, примерно 7,3-7,4 тысяч путешественники из Санкт-Петербурга платят за билеты в Чебоксары и Челябинск.