Куда обратиться карельским пенсионерам за талонами на проезд к месту отдыха

За получением талонов на проезд без предварительной записи пенсионеры могут подойти в пенсионный фонд на ул. Лыжной, сообщили в ОПФР по Карелии.

С приближением лета в Карелии увеличилось число пенсионеров, обращающихся за получением спецталонов на проезд в железнодорожном транспорте к месту отдыха и обратно.

По предварительной записи (на сайте ПФР или по телефону) граждане могут обратиться в клиентские службы по адресам: ул. Чапаева, 5 и ул. Интернационалистов, 17-а. Предварительная запись осуществляется на 2-3 недели вперед.

Если назначенные даты поездки (по путевке, курсовке, приглашению) не позволяют пенсионеру ожидать время по предварительной записи, гражданин может обратиться за получением талонов в Пенсионный фонд без предварительной записи в порядке живой очереди. Это можно сделать в клиентской службе на улице Лыжной, 2-б. Телефон для справок 79-59-14.

Необходимо учитывать, что срок рассмотрения заявлений о выдаче талонов – до 10 рабочих дней.

Компенсацию проезда к месту отдыха имеют неработающие граждане, являющиеся получателями страховой пенсии по старости или по инвалидности. Компенсация предоставляется один раз в два года.