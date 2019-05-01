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Новости. Общество
09:00, 01 Мая 2019

Куда пойти в Петрозаводске 1 мая: Праздник весны и труда – демонстрация, монстрация и "Первая ласточка"

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Афиша культурных событий карельской столицы на среду.

10.00, стадион "Юность". Забег "Километр здоровья".


фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

10.30, пл. Ленина. Приходи на Первомай! Демонстрация, митинг, маевка с концертом от профсоюзов Карелии и шашлыки по 100 рублей.


фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

12.00, пл. Ленина. Красный Первомай в Петрозаводске, организатор - КПРФ. 12.30 – шествие до пл. Кирова, 13.00 – митинг на пл. Кирова.


фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

12.00, пересечение набережной и пр. К. Маркса. Монстрация. Массовая художественная акция в форме демонстрации с абсурдными аполитичными лозунгами, придуманными самими участниками. Шествие пройдет по пешеходной дорожке от пр. К. Маркса до Ротонды.


фото: vk.com/monstration_ptz

12.00, Зарецкий парк. Концерт под открытым небом "Heat day". Живая музыка, крутая дружеская атмосфера, розыгрыши, оригинальная фотозона, ярмарка с едой.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

20.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Открытие арт-фестиваля "Первая ласточка". 20.45 – музыкальное открытие: George Wilder (indie folk, riot folk, первое выступление за последние сто лет), Крис (музыка для людей, внутри которых шумит море и светит солнце), Anna (нежная акустика / hapi drum, steel tongue drum, tank drum).

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