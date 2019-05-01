Куда пойти в Петрозаводске 1 мая: Праздник весны и труда – демонстрация, монстрация и "Первая ласточка"

Афиша культурных событий карельской столицы на среду.

10.00, стадион "Юность". Забег "Километр здоровья".



фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

10.30, пл. Ленина. Приходи на Первомай! Демонстрация, митинг, маевка с концертом от профсоюзов Карелии и шашлыки по 100 рублей.



фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

12.00, пл. Ленина. Красный Первомай в Петрозаводске, организатор - КПРФ. 12.30 – шествие до пл. Кирова, 13.00 – митинг на пл. Кирова.



фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

12.00, пересечение набережной и пр. К. Маркса. Монстрация. Массовая художественная акция в форме демонстрации с абсурдными аполитичными лозунгами, придуманными самими участниками. Шествие пройдет по пешеходной дорожке от пр. К. Маркса до Ротонды.

12.00, Зарецкий парк. Концерт под открытым небом "Heat day". Живая музыка, крутая дружеская атмосфера, розыгрыши, оригинальная фотозона, ярмарка с едой.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

20.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Открытие арт-фестиваля "Первая ласточка". 20.45 – музыкальное открытие: George Wilder (indie folk, riot folk, первое выступление за последние сто лет), Крис (музыка для людей, внутри которых шумит море и светит солнце), Anna (нежная акустика / hapi drum, steel tongue drum, tank drum).