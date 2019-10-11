Куда пойти в Петрозаводске 12 октября: Тайский бокс, чтение Довлатова и легендарная дискотека

Афиша событий карельской столицы на субботу.

10.00, ТРЦ "Лотос Плаза", Арт-галерея, 0 этаж, 2-я очередь (пр. Лесной, 47а). Нетренировка "Твое спортивное утро" с ведущей и организатора событий, тренером группы "100 кг красоты" Александрой Суховой.

11.00-18.00, День единого приема граждан и представителей организаций.

11.00, Дом бокса (ул. Шотмана, 38а). Чемпионат и Первенство Петрозаводска по тайскому боксу. Вход свободный.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Гастроли Архангельского театра кукол. Я. Вильковский. "Медвежонок Рим-Тим-Ти". Забавная, немного грустная и очень поучительная история о том, как мама уехала в отпуск, а папа-медведь и маленький медвежонок Рим-Тим-Ти остались хозяйничать дома одни. С 4 лет. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "О рондо, ритме и рояле". Концерты абонементов №15-А и 17-А "От двух до пяти: музыкальная азбука".

13.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Ш. Перро. "Золушка". Спектакль представит актерский клуб "Особый".

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Чайковский. "Лебединое озеро". Балет в трех актах. Между двумя мирами - реальным и фантастическим - нет непреодолимой грани. Один является преображенным отражением другого, и его обитатели наделены живыми человеческими чувствами… 150-1300 руб.

18.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Цикл концертов "Музыка и слово". Вечер оперетты. В программе - сцены, арии и дуэты из оперетт в исполнении ведущих солистов Музыкального театра.

19.00, негосударственный авторский театр "Ad Liberum", на сцене ДМШ им. Синисало (пр. Октябрьский, 11). Н. Гоголь. "Женитьба". Этот яркий и очень смешной спектакль не даст соскучиться даже самому искушенному зрителю. Сам Николай Васильевич определил жанр своего произведения, как "совершенно невероятное событие". 550-600 руб.

19.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20). Читаем Сергея Довлатова. Вход 250 рублей. Студенты и школьники - 150. Студенты филологического факультета бесплатно.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Легендарная дискотека. Вечеринка на всю ночь. 200 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Сергей Ламбрианиди, он же Amanu. Мс, Freestyle Dj, играющий в таких стилях, как: RnB, Moombahton, Pop, Trap, Bass House, Rock и многие другие. 200 руб.