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Новости. Общество
09:00, 15 Июля 2018

Куда пойти в Петрозаводске 15 июля: Мастер-классы, танцы под открытым небом, финал ЧМ

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

12.00, ул. Суоярвская, 8. Летний интенсив оздоравливающих практик с 15 по 18 июля: Танец Мандала, суставная гимнастика Дакини, динамическая медитация "Пробуждение". 400 руб.

12.00, кафе "Коты Мира Икс" (пр. Ленина, 3). Акрил. Роспись камня. Мастер-класс "Птицы на камне". 380 руб.

13.00, развлекательный центр "Горка" (Лососинское ш., 17). HAVANA OPENAIR. Карибский микс, зумба, афробит, латина, реггетон. 5 часов танцев под открытым небом, розыгрыш подарков от споносоров, фото- и видеоотчет. На входе – 500 руб.

15.00, кафе "Коты Мира Икс" (пр. Ленина, 3). Рисуем грибы! Лисички и белые, мухоморы и сморчки - скетчинг акварелью и маркерами. 350 руб.

17.00, ресторан-караоке "Ели-пели" (ул. Московская, 1). Смотрим большой футбол. Финал Чемпионата мира: Хорватия - Франция.

18.00, Городской выставочный зал (пр. Ленина, 26). Концерт. Юлия Хозина (меццо-сопрано), Мария Зайцева (фортепиано).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-15 11:12:11
Угу. Финал ЧМ по футболу. Сопляки опять нажрутся пивного пойла и до утра будут орать во дворе "Рас-си-я!". Им же пофиг кто играет. Я бы посоветовал гражданину Парфенчикову инициировать закон о запрете продажи алкоголя хотя бы до 20.00
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