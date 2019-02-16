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Новости. Общество
09:00, 16 Февраля 2019

Куда пойти в Петрозаводске 16 февраля: Все на "Гиперборею" - соревнования, концерты и фейерверк!

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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, наб. Онежского озера. Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2019". "Онежский окушок" – турнир рыбаков-любителей города по подледному лову рыбы на мормышку. Полная программа "Гипербореи-2019" здесь.

10.30, спортивный зал ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7). Чемпионат, первенство Петрозаводска и РК по фитнес-аэробике.

11.00, наб. Онежского озера. II Республиканский фестиваль по скандинавской ходьбе "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи" (старт Марша здоровья в 11.10).

11.00, Прибрежный парк. Беговело/велосоревнования от клуба ПедалейNET.

11.00, ФОК (ул. Ключевая, 10). Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа России по киокусинкай.

11.00, РСК "Курган". Чемпионат и Первенство Республики Карелия по лыжным гонкам.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. "Серая шейка". По сказке Д. Мамина-Сибиряка С 3 лет. От 250 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Лекция "Уникальность художественного дарования и его проявление в творчестве Николая Рериха". Лектор – Ирина Мамонтова (Москва), художник, дизайнер, член Союза художников России.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.30, ул. Пушкинская/ул. Г. Титова. "Я могу! Гиперборея спортивная". II Зимний спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

14.00, Центр национальных культур и народного творчества РК (пл. Ленина, 2). День родного языка (совместно с Обществом украинской культуры "Калина").

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Презентация сборника стихов "Грани проявления" - первая и единственная книга Валентины Галышевой. Издание включает поэзию и публицистику автора.

16.00, ПетрГУ, манеж (Герцена, 31б). Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Шиповка юных".

16.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс: утеплитель для кружки из фетра. 350 руб. (+100 руб. с помощником).

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Струнные: от дуэта до октета". Третий концерт абонемента № 8 "Музыкальный салон". На сцене - артисты струнной группы Симфонического оркестра. 400 руб.

18.00, концертный зал Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (ул. Свердлова, 25). Ансамбль "Кантеле" и камерный хор "Теллерво". Концертная программа "Берегите любовь!". Лучшие, любимые, самые красивые песни о любви российских и зарубежных авторов.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). И. Вырыпаев. "Валентинов день". Мелодрама с цитатами в сторону примитивизма. Текст Ивана Вырыпаева, выдающегося драматурга и режиссера современности, является "неким продолжением" пьесы Михаила Рощина "Валентин и Валентина" (1984), советского варианта "Ромео и Джульетты". От 600 руб.

19.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Литературный нон-стоп. Читаем Марка Твена. 200 рублей, студенты и школьники – 150 руб., студенты филологического факультета бесплатно.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Не все коту масленица". Режиссер Владимир Михельсон предложил прочтение классического текста в фарсовом ключе. В яркой, игровой форме прослеживается непреходящая актуальность власти денег, основной темы драматургии А.Н.Островского, во все времена столичной жизни. 400 руб.

19.00, негосударственный авторский театр "Ad Liberum", сцена театра Дома Актера СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). Совместный проект театра "Ad Liberum" и СТД Республики Карелия при поддержке СТД РФ. "Наша кухня". Драма в одном действии. Пьеса о судьбе двух женщин, переживших войну. Действие происходит на старой общей кухне полуразвалившегося дома, который готовят под снос. 400 руб.

19.00, площадка в створе пр. Ленина. Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2019". "До самых звезд" – гиперборейский фейерверк.

20.00, "Паб 119" (пр. Ленина, 26). Вечер памяти Егора Летова. Концерт блюз-музыки. "Истинный облик".

20.40, BIG "Z-Studio" (Неглинская наб., 44). Настольные игры, чай в теплой компании и музыка. Вход - любая сумма, чай и знаменитые конфетки включены.

21.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). "Все свои". 200 руб.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). TOP 5. Shamaz, E.Gest, Flag, Subtek, Normdj. 150 (до 00.00) – 200 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Бегемот любит тебя". Ночь святого Валентина чуть-чуть с опозданием. Бесплатный вход до 00.00.

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Комментарии

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однозначно
2019-02-16 09:54:19
Не пойду. Из дома вижу эту унылость. Возле памятника Куусинену торгуют рыбой, но покупателей не наблюдается. Шашлыки не жарят, пивное пойло не предлагают. Скучно. Рыбаки в количестве около 100 штук разбрелись по озеру. Но зато у них с собой наверняка есть и им хорошо. :)
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