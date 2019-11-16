Подписаться
Новости. Общество
19:30, 16 Ноября 2019

Куда пойти в Петрозаводске 17 ноября: Сбормобиль, бачата и северный фолк

Загрузка...

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, рейс Сбормобиля, Компостмобиля. Подробные правила и расписание здесь.

10.30, 12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Г. Ландау. "Маша и медведь". Интерактивный спектакль для самых маленьких по мотивам всем известной русской народной сказки. В сказке медведь Миша совсем не страшный, добрый и покладистый. С 2 лет. 250 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). П. Чайковский. Второй концерт абонемента №7 "Симфоническая академия: Как стать знаменитым". 250 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие из цикла "Домашняя библиотека" по теме "Как рождается книга". Для детей 7-10 лет.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Литературная студия "Краткий курс".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Улица Гюллинга.

16.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Сердце для мамочки. 400 руб.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Век нынешний и век минувший". Второй концерт абонемента №10 "Воскресные музыкальные удовольствия. Антимиры". 400-700 руб.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (Дворец искусств, г. Кондопога). Открытие абонемента №2 "Великолепный орган. Знаменитые органисты мира". Играет Вилле Урпонен (орган; Финляндия). 500-800 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Цикл "Под звуки рояля". Вечер русского романса. Концерт в двух отделениях. В программе - романсы Глинки, Даргомыжского, Алябьева, Варламова, Гурилева, Булахова в исполнении Эльвины Муллиной, Анастасии Авериной, Евгении Гудковой, Ивана Подойникова, Игоря Макарова и Александра Ватолкина. Партия фортепиано - Александр Онькин. 100-500 руб.

18.00, кафе "Толстый гусь" (пр. Первомайский, 9). Танцы в "Толстом Гусе". Мастер-класс по бачате с нуля и вечеринка. Вход бесплатный.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). День рождения группы "СиМа". Северный фолк. Воздушные лесные песни. Новая программа с применением электроники. 200 руб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
14.11.2019, 13:19
Жительница Карелии показала пародию на мэра города, не справляющегося со снегопадом (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
12.11.2019, 11:54
Иван Ургант высмеял чиновника из Карелии за предложение расстреливать людей (ВИДЕО)
10.11.2019, 12:45
Мальчик, упавший с 5 этажа в Костомукше, пришел в сознание

Аналитика

15.11.2019 16:52
Капитал
"Держим курс на природу"
Карелия станет примером для других регионов в сфере развития экологического туризма.
"Эта палка стрелять может" 8
15.11.2019 12:38
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 4
14.11.2019 11:08
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 9
13.11.2019 13:38
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2019 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках 6
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»