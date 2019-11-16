Куда пойти в Петрозаводске 17 ноября: Сбормобиль, бачата и северный фолк

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, рейс Сбормобиля, Компостмобиля. Подробные правила и расписание здесь.

10.30, 12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Г. Ландау. "Маша и медведь". Интерактивный спектакль для самых маленьких по мотивам всем известной русской народной сказки. В сказке медведь Миша совсем не страшный, добрый и покладистый. С 2 лет. 250 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). П. Чайковский. Второй концерт абонемента №7 "Симфоническая академия: Как стать знаменитым". 250 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Занятие из цикла "Домашняя библиотека" по теме "Как рождается книга". Для детей 7-10 лет.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Литературная студия "Краткий курс".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Улица Гюллинга.

16.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Сердце для мамочки. 400 руб.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Век нынешний и век минувший". Второй концерт абонемента №10 "Воскресные музыкальные удовольствия. Антимиры". 400-700 руб.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (Дворец искусств, г. Кондопога). Открытие абонемента №2 "Великолепный орган. Знаменитые органисты мира". Играет Вилле Урпонен (орган; Финляндия). 500-800 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Цикл "Под звуки рояля". Вечер русского романса. Концерт в двух отделениях. В программе - романсы Глинки, Даргомыжского, Алябьева, Варламова, Гурилева, Булахова в исполнении Эльвины Муллиной, Анастасии Авериной, Евгении Гудковой, Ивана Подойникова, Игоря Макарова и Александра Ватолкина. Партия фортепиано - Александр Онькин. 100-500 руб.

18.00, кафе "Толстый гусь" (пр. Первомайский, 9). Танцы в "Толстом Гусе". Мастер-класс по бачате с нуля и вечеринка. Вход бесплатный.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). День рождения группы "СиМа". Северный фолк. Воздушные лесные песни. Новая программа с применением электроники. 200 руб.