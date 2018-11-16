Куда пойти в Петрозаводске 17 ноября: Танцы, "Карельский пленник" и бомбические вечеринки

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, универсальный зал ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7). Третий ежегодный осенний семинар Российского центра капоэйры в Петрозаводске - Let's CAPOEIRA! vol.3.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Серая шейка". Маленькую беззащитную уточку поранила лиса, и Серая шейка не смогла улететь в теплые края вместе с семьей. С 5 лет. 250 руб.

15.00, универсальный зал ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7). Фестиваль танца "На пороге зимы". Выступление 12 команд современного танца.

15.00, спортзал ПетрГУ (ул. Пушкинская, 17). Китайская гимнастика для людей пожилого возраста.

15.00, оперная студия консерватории (ул Ленинградская, 16). Концерт студентов кафедры народных инструментов Петрозаводской консерватории. Лия Никанорова (аккордеон), Андрей Сеньшов (аккордеон) и Людмила Глоба (аккордеон).

16.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс "Аксессуары из различных материалов". 350-400 руб. (зависит от темы), все включено (оплата на месте).

17.00, Иннопарк ПетрГУ (пр. Ленина, 33). Первый социологический конгресс ПетрГУ. Приглашены все желающие - выпускники прошлых лет, студенты-магистранты и просто друзья кафедры.

17.00, 20.20, ресторан-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). METAL CHRONICLES 2018. "RED GOD" (Санкт-Петербург), "Орден свободных" (Санкт-Петербург), "Аспазия" (reload) (Петрозаводск), "Meatall" Петрозаводск. 100 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кузнецов. "Карельский пленник". Опера в двух актах. Премьера по мотивам повести К. Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля". Перед спектаклем - нескучная лекция "Как слушать оперу". Начало в 17.30. 350-1300 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По пьесе Алекса Бьерклунда. "Машина едет к морю". Мечта в одном действии.

18.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Дышите глубже…". Открытие абонемента №8 "Музыкальный салон". На сцене - все артисты группы деревянных духовых инструментов Симфонического оркестра. 400 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). "Чокнутый пропеллер". День рождения и презентация нового альбома "Двойная жизнь – две маски". 200 руб. (с флаером 100 руб.).

18.00, клуб "SOLO" (ул. Коммунальная, 20). Третий #ЛайвДвиж. 4 часа тусовки, в которой будут участвовать ребята из "Хидден", а так же "Rosher", J.M.A., Holms и другие диджеи. 250 руб. (150 руб. по инстабилету).

18.30, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Rage Wave. Бесплатно (с репостом), 100 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Известная каждому ребенку с детства сказка Пушкина в сценической трактовке петербургского режиссера Андрея Смолко превратилась в поэтическую историю о работе над ошибками в любви. 300 руб.

19.00, ЖК "Александровский" (Казарменская ул., 4, западный корпус). Творческий Lаbиринт. Исследования и эксперименты в области использования медиа-технологий в искусстве в рамках социально-культурного проекта "Подпространство 'IV/VIII'. Вход свободный.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). RENAME 1. 150 (с репостом) -300 руб.

23.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева,.41). Тематическая вечеринка, посвященная 13-летию "ПК-Проекта". Мэллони Лонг, Таня Уорхол и Мама Вера. Бомбическая шоу-программа и многие другие сюрпризы. 250 руб.

23.55, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). BASS YOUR FACE: VOL 2 - B2B Edition. Три крышесносных сета объединят под собой 6 человек. 100 руб. (с репостом), 200 руб.