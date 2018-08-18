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Новости. Общество
19:30, 18 Августа 2018

Куда пойти в Петрозаводске 19 августа: "Сбормобиль", обмен вещами и марафон женственности

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

09.30-18.50, районы Петрозаводска. Экологическая акция "Сбормобиль" для тех, кто разделяет отходы. У населения принимают: макулатуру, пластиковые бутылки, ведра и канистры, упаковки PurePak, алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок и стекло всех цветов. Также можно приносить продукты для бездомных животных (рис, гречу, сухие корма, влажные корма в пакетиках). Расписание "Сбормобиля" можно уточнить в паблике мероприятия. Там же можно узнать, как правильно разделять отходы.

10.00, рядом с горнолыжным комплексом "Ялгора", Прионежский район. 8-й этап кубка велоспорта "Ялгора" XCO (60 минут - женщины и любители, 90 минут - элита).

11.00, пойма реки Неглинки, в ямке напротив бывшего магазина "Спортландия". Марафон женственности "21 день в платье". Организаторы предлагают "девушкам, мамочкам и скоробудумамочкам" на три недели отказаться от брюк и носить только платья или юбки. Участницы должны будут делиться своими ощущениями и наблюдениями в соцсетях. Подробнее – в группе мероприятия в "ВКонтакте".

15.00, котокафе Х-Сat (Ленина, 3). Уроки живописи Скетчинг акварелью и маркерами "Путешествие в Японию". Стоимость 350 рублей.

15.00-19.00, арт-пространство "Двор" (пр.А.Невского, 71). Бесплатный обмен вещами. Никаких рыночных отношений – только безвозмездное дарение одежды, аксессуаров, журналов и книг. Принести можно не более 10 вещей и двух книг.

18.00, ресторан-караоке "Ели-пели" (ул. Московская, 1). Новая интеллектуально-развлекательная игра Mind Storm.

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