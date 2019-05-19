Куда пойти в Петрозаводске 19 мая: Весенний драйв, Винтажный цех и The Hatters

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

Рейс Сбормобиля! 9.30

Семейный экофест "Марш Парков"

10.00 - Выходной день объединит сразу несколько крупных мероприятий экологической направленности. На городской "Зеленой тропе" откроют обновленный маршрут "Карелия заповедная", по которому для горожан и гостей столицы республики пройдет экоквест, а позже в Петрозаводске впервые проведут экологический квиз – командную интеллектуальную битву. Праздник запущен в рамках всемирно известной акции "Марш парков" и объединит все заповедные территории Карелии.

В ходе праздника пройдут различные мастер-классы, интерактивные игры, будут работать фотозоны и торговые ряды, пройдет торжественное награждение победителей творческих конкурсов "Марша парков – 2019".

Винтажный цех – Гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41)

С 11:00 до 18:00.

Особое место на Майском Цехе займут товары для дома, дачи и досуга! Книги, пластинки, винтажная одежда, посуда, украшения, предметы дизайна и интерьера! И как всегда необычные вещи ручной работы от наших прекрасных хендмейдеров!

"Маленькая страна" (ул.Анохина,1)

11:00 - "Братец Кролик, братец Лис", 3+

12:10 - "Сказка о золотом цыплёнке", 3+

Клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского дом 7)

17.00 - в прекрасный майский день стартует новый творческий проект — Весенний драйв!

Вход свободный!

- Много музыки и только положительные эмоции

- Проводим весну и встретим долгожданное лето под энергичные ритмы

Клуб "Solo" (ул.Коммунальная, 20)

19.00 - The Hatters

Большой сольный концерт группы, пропустить который просто невозможно!