Куда пойти в Петрозаводске 19 мая: Весенний драйв, Винтажный цех и The Hatters

Новости по теме
Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.
Рейс Сбормобиля! 9.30
Семейный экофест "Марш Парков"
10.00 - Выходной день объединит сразу несколько крупных мероприятий экологической направленности. На городской "Зеленой тропе" откроют обновленный маршрут "Карелия заповедная", по которому для горожан и гостей столицы республики пройдет экоквест, а позже в Петрозаводске впервые проведут экологический квиз – командную интеллектуальную битву. Праздник запущен в рамках всемирно известной акции "Марш парков" и объединит все заповедные территории Карелии.
В ходе праздника пройдут различные мастер-классы, интерактивные игры, будут работать фотозоны и торговые ряды, пройдет торжественное награждение победителей творческих конкурсов "Марша парков – 2019".
Винтажный цех – Гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41)
С 11:00 до 18:00.
Особое место на Майском Цехе займут товары для дома, дачи и досуга! Книги, пластинки, винтажная одежда, посуда, украшения, предметы дизайна и интерьера! И как всегда необычные вещи ручной работы от наших прекрасных хендмейдеров!
"Маленькая страна" (ул.Анохина,1)
11:00 - "Братец Кролик, братец Лис", 3+
12:10 - "Сказка о золотом цыплёнке", 3+
Клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского дом 7)
17.00 - в прекрасный майский день стартует новый творческий проект — Весенний драйв!
Вход свободный!
- Много музыки и только положительные эмоции
- Проводим весну и встретим долгожданное лето под энергичные ритмы
Клуб "Solo" (ул.Коммунальная, 20)
19.00 - The Hatters
Большой сольный концерт группы, пропустить который просто невозможно!
Все главное - здесь: #stolicaonego
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