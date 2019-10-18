Куда пойти в Петрозаводске 19 октября: Кросс по пересеченной местности, Винтажный цех и песни Цоя
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Афиша событий карельской столицы на субботу.
8.00, п. Заозерье. Открытый Кубок Республики Карелия по автомобильному спорту (трофи-рейд, 4 этап). Открытие в 10.30.
9.00, ул. Балтийская, 14. 5 этап и финал открытого чемпионата и кубка Республики Карелия по пейнтболу.
10.00, Лыжный центр "Курган" (Курганский проезд). Кросс KultaKarjala (Золотая Карелия). Соревнования по бегу по пересеченной местности на дистанции 5 и 10 км.
10.00, площадка рядом с ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). Нетренировка "Твое спортивное утро" – утро спортивной бодрости. Без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы.
11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Г. Ландау. "Маша и медведь". Спектакль для самых маленьких по мотивам всем известной русской народной сказки. С 2 лет. 250 руб.
11.00, клуб "Культура" и актовый зал Дома профсоюзов (ул. Дзержинского, 3). Культурный винтажный цех. Арт-барахолка, хендмейд-фестиваль.
12.00, стадион "Спартак". Чемпионат Республики Карелия по футболу 6х6 среди женских команд.
13.00, Школа программирования dpv.school (Молодежный иннопарк ПетрГУ, пр. Ленина, 33). Бесплатный двухмесячный курс обучения веб-разработке. Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации: https://bit.ly/2mnOEuB.
15.15, стадион "Спартак". Кубок Республики Карелия среди мужских команд по футболу.
17.00, Карельская государственная филармония, малый зал (Дворец искусств, г. Кондопога). Вечер органной музыки с Евгением Авраменко. 500-700 руб.
17.00, ПетрГУ, актовый зал (пр. Ленина, 33). Кубок юмора ПетрГУ. Не только КВН, но также Stand up и другие жанры. Вход свободный.
17.00, Иннопарк ПтрГУ (пр. Ленина, 33). Языковой кофе / Language Coffee. Языковое кафе, где происходит добровольный обмен языками в игровом режиме или индивидуальном порядке.
17.00, ул. М. Горького, 25. Первый отчетный концерт Arlequin aerial club’19 "Улыбка без кота".
18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Чайковский. "Евгений Онегин". Лирические сцены в двух частях. Режиссер Ю. Александров перенес действие спектакля из начала в конец девятнадцатого века, из эпохи Пушкина – в эпоху Чайковского. На первый план выходят не атрибуты дворянской жизни – роскошные имения и пышные балы, а душевные терзания и нравственные искания героев. 150-800 руб.
18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. Карла Маркса, 19). Премьера. С. Пелтола. "В сапоге у бабки играл фокстрот". Пьеса Сиркку Пелтола, как и большинство произведений современных авторов, носит отчетливый социальный характер, но несмотря на это, о сложных и острых темах в ней говорится языком комедии и трагифарса, что делает с одной стороны текст острым и правдивым, а с другой - нежным и сочувственным. От 200 руб.
18.00, Карельская государственная филармония, зал Благородного собрания (пл. Ленина, 1). Ольга Мартынова с историями о клавесине. Концерт XXXI фестиваля камерного искусства "Осенняя лира". 800 руб.
18.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20). AgriFemВстречи. Вход свободный.
19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Стоят в деревне два двора. На одном хозяйство крепкое, и живут там Хозяин, Хозяйка, да дочка их, Дашка. А рядом худой двор бобыля-пьяницы. Сынок у него есть - Лешка. Ну и, конечно, влюбляются друг в друга Дашка и Лешка… 400 руб.
19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Матренин двор". Камерная сценическая история о судьбе простой женщины – скромной, совестливой, с душой огромной и светлой. В спектакле заняты народная артистка Карелии Людмила Баулина и заслуженный артист Карелии Валерий Баулин. 400 руб.
20.30, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Цой жив-3". Песни Виктора Цоя – "Чужой город" и "Истинный облик". 300 руб.
21.30, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Assenizator'ы big ska gig in U1. 200 руб.
23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Лига холостячек". Осеннее обострение. До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.
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