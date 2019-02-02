Куда пойти в Петрозаводске 2 февраля: Сказки для детей, пижамная вечеринка и встречи одноклассников

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Ю. Яковлев. "Умка". История о маленьком смешном медвежонке Умке, мальчике Тимке и большой настоящей дружбе. С 3 лет. От 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Кулыгин. "Теремок". Музыкальная сказка в одном действии. Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка и другие обитатели сказочного теремка теперь не только говорят знакомыми стихами, но и поют, и танцуют. 100-250 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

15.45, Манеж (ул. Герцена, 31б). Открытый Кубок Республики Карелия по легкой атлетике.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Третье занятие литературной студии "Краткий курс" по теме "Авторское описание, монологи, диалоги". Ведущая – Яна Жемойтелите.

16.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс: воротничок с подвеской-кошечкой. 400 руб. (+100 руб. с помощником).

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. "Царевна-лягушка". Мудрая русская народная сказка о верной любви Ивана-царевича, о подвигах, которые он совершил, о долгих странствиях и трудных дорогах, которыми он шел выручать свою Царевну-лягушку из мрачного царства Кощея Бессмертного. С 5 лет. 250 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). А. С. Пушкин. "Сказка о попе и о работнике его Балде". Приключения в формате молодежной тусовки.

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Мелодии любви". Театрализованный концерт в одном отделении. Поют солисты Музыкального театра Карелии. В программе – фрагменты из мюзиклов, музыка из отечественной и зарубежной киноклассики и многое другое.

18.30, кафе "Чистый Вкус" (ул. Кирова, 19). Лекция о системах здорового питания: 2 года на фруктах. Йога-студия Надежды Кунтыш.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Баба Шанель". Самодеятельный ансамбль русской песни "Наитие" при Доме культуры для глухонемых празднует своё десятилетие. За столом все пять солисток, чей совокупный возраст уверенно приближается к пятистам годам... 400 руб.

20.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). "Словосток". Большой вечер стихов и прозы. Илья Вересов, Больякина, Егор Щукарев, шну шну, Алина Копосова, Рома Капитан, Денис Кай + 3 секретных гостя. 250 руб.

21.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). BLEAKSPACE. Мощный и проникновенный женский вокал, безудержная экспрессия, неукротимые барабанные ритмы, энергичные соло, богатые гитарные и клавишные аранжировки. 250 руб.

21.00, антикафе "Квартира" (ул. М. Горького, 25). Пижамная вечеринка в "Квартире". 500 руб., с пижамой - 350 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка одноклассников. День рожденият DJ Shark. Вход до 00.00 свободный.

23.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Ночь встречи выпускников. Всю ночь играют топовые диджеи Петрозаводска. 200 руб.