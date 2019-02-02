Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:00, 02 Февраля 2019

Куда пойти в Петрозаводске 2 февраля: Сказки для детей, пижамная вечеринка и встречи одноклассников

Загрузка...

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Ю. Яковлев. "Умка". История о маленьком смешном медвежонке Умке, мальчике Тимке и большой настоящей дружбе. С 3 лет. От 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Кулыгин. "Теремок". Музыкальная сказка в одном действии. Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка и другие обитатели сказочного теремка теперь не только говорят знакомыми стихами, но и поют, и танцуют. 100-250 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

15.45, Манеж (ул. Герцена, 31б). Открытый Кубок Республики Карелия по легкой атлетике.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Третье занятие литературной студии "Краткий курс" по теме "Авторское описание, монологи, диалоги". Ведущая – Яна Жемойтелите.

16.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс: воротничок с подвеской-кошечкой. 400 руб. (+100 руб. с помощником).

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. "Царевна-лягушка". Мудрая русская народная сказка о верной любви Ивана-царевича, о подвигах, которые он совершил, о долгих странствиях и трудных дорогах, которыми он шел выручать свою Царевну-лягушку из мрачного царства Кощея Бессмертного. С 5 лет. 250 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). А. С. Пушкин. "Сказка о попе и о работнике его Балде". Приключения в формате молодежной тусовки.

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Мелодии любви". Театрализованный концерт в одном отделении. Поют солисты Музыкального театра Карелии. В программе – фрагменты из мюзиклов, музыка из отечественной и зарубежной киноклассики и многое другое.

18.30, кафе "Чистый Вкус" (ул. Кирова, 19). Лекция о системах здорового питания: 2 года на фруктах. Йога-студия Надежды Кунтыш.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Баба Шанель". Самодеятельный ансамбль русской песни "Наитие" при Доме культуры для глухонемых празднует своё десятилетие. За столом все пять солисток, чей совокупный возраст уверенно приближается к пятистам годам... 400 руб.

20.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). "Словосток". Большой вечер стихов и прозы. Илья Вересов, Больякина, Егор Щукарев, шну шну, Алина Копосова, Рома Капитан, Денис Кай + 3 секретных гостя. 250 руб.

21.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). BLEAKSPACE. Мощный и проникновенный женский вокал, безудержная экспрессия, неукротимые барабанные ритмы, энергичные соло, богатые гитарные и клавишные аранжировки. 250 руб.

21.00, антикафе "Квартира" (ул. М. Горького, 25). Пижамная вечеринка в "Квартире". 500 руб., с пижамой - 350 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка одноклассников. День рожденият DJ Shark. Вход до 00.00 свободный.

23.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Ночь встречи выпускников. Всю ночь играют топовые диджеи Петрозаводска. 200 руб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

31.01.2019 15:22
Обществоведение
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 4
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2019 17:12
Без политики
Большой проект Ковригина
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
29.01.2019 15:43
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»