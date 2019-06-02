Куда пойти в Петрозаводске 2 июня: "Яблоневый цвет" и Кизомба

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). VIII Республиканский фестиваль детских и юношеских театров кукол "Куклантида". Спектакль "Пеппи Длинныйчулок" - "Балаганчик", п. Вяртсиля. 10.30, спектакль "Царевна-лягушка" - "Радужка", Петрозаводск, д/с 22. 11.00, спектакль "Заячья капуста" - "Жемчужинки", Петрозаводск, д/с 12. 11.30, чайная пауза. 12.15, спектакль "Радость сегодняшнего дня" - "Родничок", п. Калевала. 13.10, спектакль "Ночная сказка" - "Детский театр кукол", Петрозаводск, ДТДиЮ. С 15.00 - мастер-классы.

9.30, ул. Луначарского, 33 (остановка троллейбуса № 1). Рейс Сбормобиля. Принимают: макулатуру: бумагу, картон, газеты, книги, картонные упаковки от яиц, пластиковые бутылки от напитков, в сплющенном виде, любые флаконы от бытовой химии с маркировкой 1 (PET) и 2 (HDPE), канистры от масла и тосола, полипропиленовые ведерки (как от майонеза, меда, селёдки), алюминиевые банки, пластиковые крышечки от бутылок с напитками, стеклотару: банки и бутылки без крышек, продукты длительного хранения для бездомных животных приюта "Дорога домой" (крупы: рис, греча, сухие корма, влажные корма в пакетиках), ошейники, поводки, бытовую химию для уборки вольеров.

12.00, ботанический сад ПетрГУ. Ежегодное праздничное мероприятие "Яблоневый цвет". Концерт, мастер-классы по рисованию и рукоделию, экскурсии по саду, творческий уголок для детей, йога-разминка, эковикторина, книжный фри-маркет, чай, выпечка, фруктовые сладости, прогулка по саду на пони и лошадях.

16.00, развлекательный центр "Горка" (Лососинское ш., 17, верхний ресторан). "Игра без границ". Благотворительный турнир по настольным играм. Вход бесплатный.

16.00, ул. М. Горького 25 (3 линия, 3 этаж, кааб. 332). Бесплатный ознакомительный мастер-класс по танцевальному направлению Кизомба для начинающих. Запись по тел. 8-900-455-51-29.