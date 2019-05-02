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Новости. Общество
09:00, 02 Мая 2019

Куда пойти в Петрозаводске 2 мая: "Палитра Грузии", песни "Сектора газа" и ночная "Библиотека"

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Афиша культурных событий карельской столицы на четверг.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии. Премьера. Смешная и поучительная история по сказке С. Я. Маршака - для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

16.00, Городской выставочный зал (пр. Ленина, 26). "Палитра Грузии". Открытие выставки грузинских художников Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

17.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Арт-фестиваль "Первая ласточка". Беседа "Что такое пирография". Ведет А. Комиссаров. 20.00 - концерт GM Electric Drum&Bass Live (Gm electric - экспериментальный инструментальный проект. Макс GM Гарлоев - музыка, бас-гитара, Михаил Маурин - ударные). 21.30 Ночь кино про искусство (чай, кофе, вино + фильмы о нашумевших событиях в мире искусства).

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Дж. Россини. "Севильский цирюльник". Комическая опера в двух актах. Знаменитая история Фигаро, который оставил с носом скупого опекуна юной девушки и устроил счастье двух любящих сердец. 150-1000 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Экзамен-dance". Авторская танцевальная программа известного в Карелии артиста балета и балетмейстера Олега Щукарева. От 250 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). Трибьют группы "Сектор газа" в исполнении группы "Черный вторник" (Иваново). От 700 руб.

19.00, Православный центр, (ул. Краснофлотская, 31, 3 этаж (вход со двора, звонок в домофон). Занятие "Изучаем Евангелие вместе".

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Библиотека: глава 1. Обширная, обособленная аудиокнига, отсылающая к шведскому лейблу - “Bibliotheque” с примесями техно, хауса и тек-хауса. 100 руб.

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