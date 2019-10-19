Куда пойти в Петрозаводске 20 октября: Сбормобиль, экскурсия по библиотеке и благотворительный праздник

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, рейс Сбормобиля. Подробные правила и расписание здесь .



Сайт мэрии Петрозаводска

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. Интерактивный спектакль "Непослушный Дорофей" - о непослушном гусенке, которого утащила лиса, где маленькие зрители становятся активными участниками происходящих событий. С 2 лет. 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

11.00, клуб "Культура" и актовый зал Дома профсоюзов (ул. Дзержинского, 3). Культурный винтажный цех. Арт-барахолка, хендмейд-фестиваль.



©Паблик "ВКонтакте"/ "Культурный Винтажный Цех"

11.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Лепка из полимерной глины. Лепим тыкву Джек, пустую внутри, со съемной крышечкой. 400 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой (ул. Кирова, 12). Сергей Прокофьев. Открытие абонемента №7 "Симфоническая академия: Как стать знаменитым". 250 руб.

13.00, школа живописи "Радуга" (Березовая аллея, 25-1). Занятие для детей 5-12 лет.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия в Приходском для молодежи. Изучение посланий апостолов, тематическая беседа. Чай и общение.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Экскурсия "Национальная библиотека на карте города Петрозаводска: от Публичной до Национальной".



©Паблик "ВКонтакте"/ "Читайте улицы как книги!"

15.00, ресторан "Северный" (пр. Ленина, 21). День рождения благотворительного фонда им. Арины Тубис. Праздник "Волшебники среди нас". Благотворительный взнос за участие – 200 руб.

16.00, Музыкальный театр Республики Карелия, малая сцена (пл. Кирова, 4). Абонемент "Любовь: века и континенты". "На прекрасном голубом Дунае". Концерт в одном отделении. В программе - произведения австрийских композиторов от Моцарта до Иоганна Штрауса. Солисты: Эльвина Муллина, Анастасия Аверина, Чингиз Кадыров, Игорь Макаров, Вадим Мокин. Партия фортепиано - Александр Онькин.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Зима 1877 года". Открытие абонемента № 10 "Воскресные музыкальные удовольствия. Антимиры". 400-700 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. Карла Маркса, 19). Всероссийский театральный марафон. Торжественная церемония передачи символа Года театра. Ненецкий самодеятельный театр "Илебц". "Тундровые были или сказки бабушки Сэрне". Несколько сказочных новелл о жизни заполярной тундры и её коренных жителях. От 100 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Р. Хоудон. "Шикарная свадьба" (16+). Одна из самых популярных современных комедий в Европе. 400 руб.



©Сайт театра драмы Карелии "Творческая мастерская"

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Кто любит меня?". По литературным текстам известных российских литераторов Андрея Геласимова и Евгения Гришковца актеры "Творческой мастерской" Людмила и Валерий Баулины ищут выход из кризиса и постигают смысл жизни. 400 руб.

19.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Концерт "Spiritual Seasons". Большая осенняя программа и новый альбом "Medieval time". 400 руб.