Куда пойти в Петрозаводске 21 июля: Сбормобиль и футбол

Новости по теме
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Афиша событий карельской столицы на воскресенье.
9.00, д. Пиньгуба, "Ялгора". Республиканский фестиваль детского велоспорта "Ялгора Kids" (открытие в 10.45, награждение в 16.00-17.30).
9.30, рейс Сбормобиля. Расписание здесь.
16.00, стадион "Спартак". Чемпионат Республики Карелия по футболу среди мужских команд.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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