Куда пойти в Петрозаводске 22 июня: День йоги, регби на пляже и клубные танцы

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

День памяти и скорби

9.00, пл. Ленина. Республиканская памятная акция "Свеча памяти".

12.00, мемориальный комплекс "Вечный огонь". Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть Памяти".

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу

С 9.00, Дом мод (ул. Суоярвская, 8, к. 217, 2 этаж). Международный день йоги. Мастер-классы, семинары. 200 руб. – одно мероприятие.

10.00, Курган. Республиканский фестиваль по ориентированию "Карельские земли".

11.00, Coffee Shop (пл. Гагарина, 1). Завтрак с Tesoro notes в Петрозаводске. Подходит для любого, кто желает наладить диалог с самим собой, хочет писать от себя, про себя и для себя, имеет блокнот и ручку. 400 руб.

12.00, клуб "Бухта" (ул. Онежской флотилии, 43, стр. 1). Wake & bass. За настроение отвечают: Bolshoe Uho, Atomic, Subtek. Вход свободный, катание по прайсу клуба.

14.00, пляж "Пески". Турнир по пляжному регби "Karjalan hiekkaranta cup" - "Кубок карельского песчаного берега". Пять сильнейших команд СЗФО из Архангельска, Мурманска, Великого Новгорода, Ленинградской области и Петрозаводска.

16.00, вотчина Карельского Деда Мороза Талви Укко (пос. Чална). Фестиваль бега и скандинавской ходьбы "KarjalaТrail. Легенды белых ночей".

18.00, район Пески (территория кафе "Сказка"). Смешанное боевое единоборство (MMA) - межрегиональные соревнования.

19.00, Дом "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). "Летим за летом". Искрометная атмосфера летних деревенских праздников, яркие танцевальные и вокальные номера, чистое и нежное звучание старинного национального инструмента кантеле, возможность в одной концертной программе узнать о народных обычаях и традициях, связанных с самым любимым временем года. 200-500 руб.

21.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Летние ночи в "Solo". Яна Довыдовская, Михаил Тимофеев, DJ's: Миша TAB & Anton Itan. Вход свободный.

22.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Alter Ego. Цыплухин - архитектор настроения. Китч битч - стихи на грани, Io - songwriter, Са:ми - alternative/rapcore/nu metal, Midi file - alternative rap. 200-300 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). День рождения арт-директора Николая Крейза, он же Prime Deejay. Специальный гость - Глеб Соловей, который порадует танцпол не только как МС, но и отыграет часовой хип-хоп сет. До 00.00 вход бесплатный.

23.00, ночной клуб "Z.efir" (ул. Красная, 10). Нас 13К в Instagram. #мамаявзефире. DJ`s Corbi, Komar, Annsi, Mike, MC Pavel Rogov.

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). "Строгий ритм". Чикаго-хаус и Детройт-техно. 100-200 руб.

23.59, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Progressive underground. Погружение в мир Progressive музыки, во всех проявлениях. Вход свободный.