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Новости. Общество
19:30, 22 Июня 2019

Куда пойти в Петрозаводске 23 июня: Военный парад, День единого приема и фестиваль финской культуры

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

8.00, пл. Кирова. Репетиция парада военной техники, который пройдет в День города.

С 10.00, Дом мод (ул. Суоярвская, 8, к. 217, 2 этаж). Международный день йоги. Мастер-классы, семинары. 200 руб. – одно мероприятие.

С 11.00 День единого приема граждан. В Петрозаводске принимают: Елена Антошина – министр финансов Республики Карелия.(пр. Ленина, 19), Павел Буренков – министр экономического развития и промышленности Республики Карелия.(ул. Андропова, 2), Тимофей Крюков – председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам (ул. М.Мерецкова, 8а), ряд других руководителей органов власти.

12.00, дер. Виданы, Кукушкина гора на берегу реки Шуя (Пряжинский район). Международный фестиваль финской культуры "Юханус".

12.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Языковое кафе "Бла-бла-клуб". Испанский с нуля. Вход - донейшн.

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