Куда пойти в Петрозаводске 25 мая: Ярмарка, Большой субботник под водой и Последний звоночек

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

Ярмарка HOBBY МАРКЕТ - Тетрис (4 этаж)

С 11:00 до 20:00 в ТРЦ Тетрис (4 этаж).

Мастера-участники ярмарки вручную и с душой подготовили множество небывалых вещиц: натуральная косметика, украшения из камней, бисера, эпоксидной смолы, кожи, флорариумы, деревянные и вязанные игрушки для детей, детский текстиль, вязаные шарфы, предметы декора, плетеные корзинки, тапочки из войлока и сладости.

Традиционно на ярмарке пройдут творческие мастер-классы, где каждый сможет своими руками создать шедевр, подарить и оставить его на память.

Вход свободный!

Картина Маслом – ул.Красноармейская,6

12.00 - 13.30. Мастер-класс пастелью – Котенок с одуванчиками. Взрослые и дети 7+

15.30 - 17.00. Студия керамики для взрослых.

15.30 - 17.30. Мастер-класс валяние из шерсти – Совушка.

Выступление Хоровой капеллы мальчиков и юношей "Виват" - Детская музыкально-хоровая школа (пр.Первомайский 4-а)

В 17.00 в Детской музыкально-хоровой школе состоится выступление Образцового детского коллектива художественного творчества Республики Карелия Хоровой капеллы мальчиков и юношей "Виват".

"Югория в огне" – поворот на Киндасово

8.00 – 17.00 - Открытие страйкбольного сезона-2019.

Большой субботник – Ключевской карьер

Организатор: Школа дайвинга Water World

Старт в 12.00

Всемирный День очистки водоемов уже скоро - и мы готовим Большой субботник на карьере: над и под водой + чистый воздух и хорошее настроение!

Хочешь помочь? Звони 8921-222-72-96

Концерт Академического хора ПГК – Евангелическо-Лютеранский приход (Древлянская набережная, 25)

Начало в 17:00.

Вход свободный

АгриСейшн / МУЗЫКА СВОБОДЫ - Agriculture_club (Коммунальная, 20-а)

Культурная тусовка Петрозаводска громко закрывает концертный сезон в царстве андеграунда.

Рок и трип-хоп, драйв и кайф, огонь и крутая компания!

18.00 - LAMPROOM "Квартирник у Орловой".

АгриСейшн - это 4 часа живого звука от популярной питерской группы TripFish, винилового короля Большое Ухо и молодой группы LAMI.

Если делаете репост афиши, вы проходите на сейшн всего за 250

Рок-группа Истинный облик - Новый Альбом - клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7)

Музыканты представят новый альбом-триллер "АВРОРА".

начало: 20.30

вход: 300 руб/ +18

Последний звоночек - Убежище №1 (пл. Литейная 1)

Автерпати арт-феста Ласточка ждет выпускников. Гуляют всю ночь.

С 25 мая в 21.30 до 26 мая в 4.00.

DJ LAVRUSHKIN – клуб "Бегемот" (Дзержинского,7)

Lavrushkin - один из приметных представителей современных российских House диджеев и мьюзикмейкеров из Петербурга выступит со своим сетом в Петрозаводске. Зажжет на всю ночь.

С 25 мая в 22:00 до 26 мая в 5:00

Вход бесплатный до 00.00.