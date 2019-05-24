Куда пойти в Петрозаводске 25 мая: Ярмарка, Большой субботник под водой и Последний звоночек
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Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.
Ярмарка HOBBY МАРКЕТ - Тетрис (4 этаж)
С 11:00 до 20:00 в ТРЦ Тетрис (4 этаж).
Мастера-участники ярмарки вручную и с душой подготовили множество небывалых вещиц: натуральная косметика, украшения из камней, бисера, эпоксидной смолы, кожи, флорариумы, деревянные и вязанные игрушки для детей, детский текстиль, вязаные шарфы, предметы декора, плетеные корзинки, тапочки из войлока и сладости.
Традиционно на ярмарке пройдут творческие мастер-классы, где каждый сможет своими руками создать шедевр, подарить и оставить его на память.
Вход свободный!
Картина Маслом – ул.Красноармейская,6
12.00 - 13.30. Мастер-класс пастелью – Котенок с одуванчиками. Взрослые и дети 7+
15.30 - 17.00. Студия керамики для взрослых.
15.30 - 17.30. Мастер-класс валяние из шерсти – Совушка.
Выступление Хоровой капеллы мальчиков и юношей "Виват" - Детская музыкально-хоровая школа (пр.Первомайский 4-а)
В 17.00 в Детской музыкально-хоровой школе состоится выступление Образцового детского коллектива художественного творчества Республики Карелия Хоровой капеллы мальчиков и юношей "Виват".
"Югория в огне" – поворот на Киндасово
8.00 – 17.00 - Открытие страйкбольного сезона-2019.
Большой субботник – Ключевской карьер
Организатор: Школа дайвинга Water World
Старт в 12.00
Всемирный День очистки водоемов уже скоро - и мы готовим Большой субботник на карьере: над и под водой + чистый воздух и хорошее настроение!
Хочешь помочь? Звони 8921-222-72-96
Концерт Академического хора ПГК – Евангелическо-Лютеранский приход (Древлянская набережная, 25)
Начало в 17:00.
Вход свободный
АгриСейшн / МУЗЫКА СВОБОДЫ - Agriculture_club (Коммунальная, 20-а)
Культурная тусовка Петрозаводска громко закрывает концертный сезон в царстве андеграунда.
Рок и трип-хоп, драйв и кайф, огонь и крутая компания!
18.00 - LAMPROOM "Квартирник у Орловой".
АгриСейшн - это 4 часа живого звука от популярной питерской группы TripFish, винилового короля Большое Ухо и молодой группы LAMI.
Если делаете репост афиши, вы проходите на сейшн всего за 250
Рок-группа Истинный облик - Новый Альбом - клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7)
Музыканты представят новый альбом-триллер "АВРОРА".
начало: 20.30
вход: 300 руб/ +18
Последний звоночек - Убежище №1 (пл. Литейная 1)
Автерпати арт-феста Ласточка ждет выпускников. Гуляют всю ночь.
С 25 мая в 21.30 до 26 мая в 4.00.
DJ LAVRUSHKIN – клуб "Бегемот" (Дзержинского,7)
Lavrushkin - один из приметных представителей современных российских House диджеев и мьюзикмейкеров из Петербурга выступит со своим сетом в Петрозаводске. Зажжет на всю ночь.
С 25 мая в 22:00 до 26 мая в 5:00
Вход бесплатный до 00.00.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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