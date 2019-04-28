Куда пойти в Петрозаводске 28 апреля: Зажигательная разминка, экскурсия по набережной и мелодии любви

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

9.00, стадион "Юность". Международный турнир среди ветеранов, посвященный памяти футболистов команды "Онежец".

11.00, стадион "Юность". Легкоатлетический пробег памяти карельских бегунов. 11.05 - суперзажигательная утренняя разминка "Зумба".



фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

11.00, 12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. "Непослушный Дорофей". Интерактивный спектакль о непослушном гусенке, которого утащила лиса, где маленькие зрители становятся активными участниками происходящих событий. С 2 лет. От 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Б. Савельев. "День рождения кота Леопольда". Музыкальная сказка в одном действии. Ребята встретятся со знакомым всем добродушным котом, парочкой хулиганистых мышей, которые никак не дают ему покоя, псом-доктором... 100-250 руб.

13.15, Dancemylife_School (ДК "Машиностроитель", ул. Московская 1, 2 этаж). Мастер-класс - украшение из фоамирана. 350 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб "Старая пластинка" приглашает. Встреча посвящена песням, которые звучали во время Великой Отечественной войны и в первое послевоенное время.

15.00, Национальный музей Карелии (пл. Ленина 1). Лекция "Северный дизайн" цикла "Рациональный дизайн". Павел Ульянов - специалист по истории дизайна жилой среды, основатель проекта "Chairmuseum" (Санкт-Петербург). Вход свободный.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!". Экскурсия по Онежской набережной.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Вечер памяти "Линник. Философия культуры".

16.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб любителей Гарри Поттера "Дорога в Хогвартс" приглашает. Игра "Битва за Хогвартс".

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Гуси-лебеди". По мотивам русской сказки. Батюшка с матушкой, отправляясь на ярмарку, строго-настрого приказали сестрице следить за малышом, не ходить с подружками гулять. Едва родители за порог, девочка посадила братца на травку, а сама побежала на улицу гулять. С 3 лет. 250 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "Мелодии любви". Театрализованный концерт в одном отделении. В программе – фрагменты из мюзиклов, музыка из отечественной и зарубежной киноклассики и многое другое. 100-400 руб.

18.30, ПК "Контрстрайк" (ул. Онежской флотилии, 39). Открытая игра в пейнтбол. Отличная возможность попробовать тем, кто давно хотел, но нет команды

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). Премьера. "Земля Эльзы". Светлая история немолодых Ромео и Джульетты, встретивших друг друга в обычной российской деревне, в конце жизни, полной лишений и скорби. 400 руб.