Куда пойти в Петрозаводске 29 сентября: Ролевая игра, картодром и чтение стихов

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, картодром. Открытый Кубок Карелии по автомобильному спорту (авто многоборье, 3 этап). Открытие в 11.00.



10.00, Ломоносовская гимназия (наб. Ла-Рошель, 11). XLII Всероссийский турнир имени М.В. Ломоносова для учащихся 6-11 классов.



11.00 и 13.00, Театр кукол Карелии (пр. К. Маркса, 19). Спектакль "Кошкин дом". Рекомендовано с четырех лет. 0+

11.00 и 12.00, Карельская филармония (ул. Кирова, 12). Открытие абонементов №16-А и 18-А "От двух до пяти: музыкальные сказки". Спектакль "Ребятам о зверятах".



12.00, стадионе "Юность" (пр. К. Маркса, 4А). 40-й юбилейный всероссийский фестиваль по метанию копья "Серебряное копье".

12.30, клуб Z.efir (ул. Красная, 10). Кабинетная ролевая игра "Шлем ужаса". Игра о дружбе, любви и предательстве перед лицом неизбежного. Что будет: Выбор, экзистенция, разговоры.



18.00, Музыкальный театр Карелии (пл. Кирова, 4). Опера в двух актах (12+) "Карельский пленник". Опера по мотивам повести К. Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля".



18.00, ТРЦ "Макси" (пр. Ленина, 14). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма "Керосин".

18.00, Национальный театр Карелии (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Машина едет к морю". Спектакль по пьесе современного российского драматурга Алекса Бьерклунда – это рассуждение молодых людей об одиночестве и необходимости быть нужным.

18.30, кафе "Культура" (Дзержинского, 3). Первый в Петрозаводске Декадент (чтение стихов, прозы, публицистики). После выступления зрители высказывают свое мнение о тексте в любой удобной им форме на том уровне конструктивности, на котором им хочется.





18.30, клуб Z.efir (ул. Красная, 10). Концерт панк-группы SMEX.

19.00, Убежище №1 (Литейная Площадь,1). Сольный концерт Сергея Летова. Уникальные импровизации легендарного российского музыканта.