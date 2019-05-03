Куда пойти в Петрозаводске 3 мая: "Умная пятница" и "немой" мультфильм

Афиша культурных событий карельской столицы на пятницу.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Малышкины забавы". Музыкальный спектакль-игра. Несколько кукольных мини-спектаклей в пряничном домике с героями К. Чуковского и С. Маршака и музыкальные игры с детьми. С 1,5 лет. От 250 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). Мика Мюллюахо. "Kaaos / Хаос". Трагикомедия. Главные героини Эмми, Юлия и София – журналист, психотерапевт и учительница. Они лучшие подруги, живут в городе, встречаются в кафе. Им под сорок. Работа, дети, брак. Как у миллиона других женщин. Только один вопрос – как они живут по-настоящему? От 300 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Beauty & the Beast. Женский день в "Убежище № 1". Devoid of sense (СПб), Аvalanche, Мелиора, Обман зрения. Девушки беспдатно, парни - 150 руб.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). "Умная пятница".

19.00, кинотеатр "Калевала" (пр. Первомайский, 2). Фильм-концерт "Приключения принца Ахмеда" (Германия, 1926). Первый в истории кинематографа полнометражный анимационный фильм с живым музыкальным сопровождением, созданным на Международном кинофестивале в Тромсё в 2019 году. Музыканты: Эвелина Петрова (ru/no) - аккордеон, вокал, музыкальный руководитель, Эйрик Хоел Сандвик (no) – флейты, Геко Фаттал (no/lb) - вокал, уд, Джай Шанкар (no/in) - табла, перкуссия, Владимир Вдоволь (ru) – перкуссия.

21.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Ежегодный Showcase от Endorphin sound. Вход свободный.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Nifty nordic sessions: каникулы. Anya Kuts, Apollinaria M., Iakov Kruchinin, Lesha Stepanov. 300 руб.