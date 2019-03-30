Куда пойти в Петрозаводске 30 марта: Ресторанный день, позитив от "Кутерьмы", Pablo-party и Пижама-party

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). К. Чуковский. "Муха-Цокотуха". Маленьких зрителей будет веселить песнями и плясками хор букашек-таракашек, а ареной всех событий в спектакле по знаменитой сказке является забытая кем-то в лесу пустая консервная банка. С 3 лет. 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Вальдгардт. "Кошкин дом". Музыкальная сказка в одном действии. Премьера. Смешная и поучительная история по сказке С. Я. Маршака - для маленьких зрителей и их родителей. 100-400 руб.

12.00, ФОК (ул. Ключевая, 10). Серия заплывов "3600" от команды Karelia Challenge для начинающих любителей плавания и профессиональных пловцов. Стиль плавания свободный. Две категории: любители и ПРО. Стартовый взнос на 1-3 заплыве - 300 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

14.00, Петрозаводский музыкальный колледж им. Раутио (ул. Свердлова, 25). Финал XII Республиканского конкурса патриотической песни "Песни, рожденные сердцем!". Гала-концерт.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия. Презентация новой книги Светланы Захарченко "Замкадье по-заонежски". Рассказы основаны на реальных фактах и архивных документах XIX века, связанных с жизнью карельской деревни.

15.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Фестиваль народной еды "Ресторанный день". Вход свободный, еда у рестораторов по демократичной цене.

16.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "От Севильи до Гренады". Концерт в одном отделении. В программе - произведения М. де Фальи, Э. Гранадоса, Д. Шостаковича и И. Фролова. Солисты - Жанна Запольская и Игорь Макаров.

17.00, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). "Субботний вечер в кругу друзей". Романтическое весеннее настроение зрителям подарят артисты ансамбля "Кантеле" и солист, лауреат Всероссийского конкурса Валерий Салпагаров. Хиты российской и зарубежной эстрады о любви. От 400 руб.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (г. Кондопога, Дворец искусств). Вечер органной музыки: играет Станислав Шурин (Словакия). 500-700 руб.

17.00, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Ансамбль позитивной музыки "Кутерьма". Авторские песни в стиле рок, регги, босса-нова, латино, ска и др. 250 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Экзамен-DANCE". Спектакль-танец. Воедино сплелись совершенно различные музыкальные течения - на любой вкус и предпочтения: от композиций из балета "Кармен-сюита", до Владимира Высоцкого, Земфиры и Гарика Сукачева. От 400 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Pablo-party. Вторая максимально молодежная шоу-вечеринка. Сочетание лучшей музыки (зарубежные и русские трэки новой школы, old school, rave, bassboosted и многое другое), ритмичных танцев, настоящего движа и конкурсов с призами от спонсоров. 250 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "№ 13". Пьеса английского драматурга Рэя Куни "№13" написана в 1991 году. Удостоена премии имени Лоуренса Оливье как лучшая английская комедия года. Спектакль с успехом идет на сценах театров всего мира. 800 руб.

19.00, актовый зал теоретического корпуса ПетрГУ (ул. Красноармейская, 31). "Таланты в халатах" - одно из крупнейших шоу МедИна, на котором можно увидеть самых талантливых людей института.

20.00, Blomberg Studio (ул. Гоголя, 21). BLANSH 20 лет. Электрический концерт с аудио- и видеозаписью для потомков. 300 руб.

20.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Рок-вечер. "Истинный облик" (Петрозаводск), "Мотороллер" (Сантк-Петербург). 300 руб.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Всем нужен рэп. Samurai, Tempo g, Sobaka dvorovaya, Rosher. 400 руб.

23.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Пижама-party. 200 руб. В пижамах и халатах вход свободный всю ночь.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). День рождения резидента - DJ Platonic. До 00.00 вход бесплатный.