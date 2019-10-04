Куда пойти в Петрозаводске 5 октября: Праздник урожая, мастер-класс стилиста Рогова и вечеринки

Афиша событий карельской столицы на субботу.

10.00, ул. Зайцева, 64а, с. 1. День рождения клуба ПедалейNET.

10.00, площадка рядом с колесом обозрения у ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). Нетренировка "Твое спортивное утро" с председателем Общественной палаты Республики Карелия Любовью Кулаковой. Утро здоровья и бодрости, встреча единомышленников и друзей. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы. Участие бесплатное.

10.00-14.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20). Кастинг на участие в мультимедийном спектакле. Юноши и девушки 16-25 лет. Подготовить стихотворение, монолог, прозаический отрывок, историю - на выбор. Участие бесплатное.

11.00, ул. Герцена, 31б. Тестирование ГТО.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Малышкины забавы". Музыкальный спектакль-игра. Несколько кукольных мини-спектаклей в пряничном домике с героями К. Чуковского и С. Маршака и музыкальные игры с детьми. С 1,5 лет. От 250 руб.

12.00, музейно-образовательный комплекс (Древлянская наб., 22а). Осенний праздник урожая "Агрофест": выставка урожая "Дары осени", выставка поделок из природных материалов "Осенняя фантазия".

12.00, Ярмарочная площадь (ул. Инженерная). Праздничное открытие юбилейной сельскохозяйственной ярмарки.

15.00, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Мастер-класс стилиста и телеведущего Александра Рогова "Модные тренды 2020".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "История кино Финляндии до братьев Каурисмяки и после". Лекция киноведа, кандидата искусствоведения, автора ряда монографий по истории кинематографа Алексея Дунаевского.

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Серая шейка". По сказке Д. Мамина-Сибиряка. Маленькая уточка остается одна, ей жутко и одиноко в замершем лесу, да еще и Лиса наведывается регулярно проверять, хорошо ли замерзает полынья и выжидает только льда покрепче, чтобы пообедать. С 3 лет. От 250 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). "Фехтовальные фантазии". Впервые на сцене историческое фехтование под живое органное звучание. 500-700 руб.

18.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Вечер поморской культуры. Библиотека приглашает ознакомиться с бытом, фольклорными традициями поморов и их отражением в творчестве российских художников.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). "Сильва". Оперетта в двух действиях. Потрясающая, искрометная, несравненная "Сильва" Имре Кальмана - безусловный хит, одна из самых красивых и самых популярных оперетт ХХ столетия. 150-1300 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. Карла Маркса, 19). Премьера на русском языке. В. Гуркин. "Кадриль". Комедия. Авторы спектакля проводят параллель между "экологией души" и загрязнением окружающей среды. Ведь зачастую достаточно просто сделать глоток чистой родниковой воды, чтобы остановиться и посмотреть на себя со стороны. От 500 руб.

19.00, негосударственный авторский театр "Ad Liberum", сцене театра Дома актера, СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). Вспоминая А. Миронова. "Здравствуйте, вам!". Спектакль-концерт в одном действии. Дань памяти великому артисту. В спектакле не стоит искать нюансы и подробности жизни артиста, хотя актеры постарались насытить спектакль индивидуальными и яркими деталями актерской судьбы Миронова. 450 руб.

21.30, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Дмитрий Волков (Краснодар). Акустика. Вход свободный.

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Всем нужен рэп. Akidra, Chucho/Serkov, Samurai, Rosher X rap queen, Neil 808 wav. 300 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Ночь для учителя. Всех и каждого вызывать к бару на танцпол будут два основных препода этой ночи Prime и Platonic. До 00.00 вход бесплатный, после - 150 руб.

23.30, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Караоке.