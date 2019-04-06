Куда пойти в Петрозаводске 7 апреля: "Смеховитаминка", фестиваль молодых команд и мозговой штурм

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Серая шейка". По сказке Д. Мамина-Сибиряка. Одно из самых пронзительных произведений русской классики. В этой сказке уже есть скрытая театральность, драматический нерв: маленькая уточка остается одна, ей жутко и одиноко в замершем лесу, да еще и Лиса наведывается регулярно. С 3 лет. От 250 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "По следам древних кочевников. Из венгерских степей через Чехию и Польшу – на родину". Закрытие абонемента №7 "Симфоническая Академия: галопом по Европам". 250 руб.

14.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По мотивам карельских сказок. "Сын-медведь". Жили-были муж и жена. Но не было у них детей. Так и доживали бы они свой век одинокими, если бы не встретился мужу в лесу Медведь да не попросился бы к тому в сыновья… От 350 руб.

14.00, арт-пространство "Синий коридор" (Литейная пл., 1). "Темнота". Открытие выставки художника Николая Кркалевского и фотохудожника Никиты Апанасенко. Работы выполнены в техниках: живопись, графика, объекты, скульптура, коллаж, фотографика. Живой звук от друзей из Ascetics.

16.00, белый банкетный зал (ул. Коммунальная, 20). Клоунская вечеринка "Смеховитаминка". Приглашают больничные клоуны Благотворительного фонда им. Арины Тубис. Веселый квест и участие во множестве смешных процедур и забавных интерактивов.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "В кругу друзей: учителя, соратники, ученики". Закрытие абонемента № 10 "Воскресные музыкальные удовольствия: Чайковский. Время и люди". 400-800 руб.

17.30, клуб "Z.efir" (ул.Красная, 10). Фестиваль молодых команд "Путевка в тур". Путем зрительского голосования определится лучшая команда. Приз - поездка на гастроли в Санкт-Петербург. 200 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Спадавеккиа. "Хрустальная туфелька". Музыкальная сказка в двух действиях. Всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной... 150-1100 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). А. С. Пушкин. "Сказка о попе и о работнике его Балде". Приключения в формате молодежной тусовки. Школьники увидят на сцене самих себя, читающих А.С. Пушкина по-новому, а главное – добровольно и от души. От 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Баба Шанель". Самодеятельный ансамбль русской песни "Наитие" при Доме культуры для глухонемых празднует своё десятилетие. За столом все пять солисток, чей совокупный возраст уверенно приближается к пятистам годам... 400 руб.

18.00, ресторан "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра "Mind Storm".

19.00, Негосударственный театр "Ad Liberum", сцена театра Дома Актера СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). "Не покидай меня". 400 руб.