Куда пойти в Петрозаводске 7 июля: Гаражная распродажа и органная музыка

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.
9.00, ул. Гвардейская,60. Серия республиканских турниров по пляжному волейболу в формате микст.
14.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20). AgriFemВстречи. Гаражная распродажа и "CRAZY фэшн" показ.
17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств г. Кондопога). Вселенная Бах. Закрытие V Международного фестиваля органной музыки "Grande Orgue".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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