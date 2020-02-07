Куда пойти в Петрозаводске 8 февраля: "Гиперборея" - "Зимняя Калакунда", карнавальное шествие и фейерверк

Афиша событий карельской столицы на субботу.

10.00, наб. Онежского озера (от скульптуры "Рыбаки"). Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2020". Третий Республиканский зимний фестиваль скандинавской ходьбы "Skandi Karjala. Легенды Гипербореи".







11.00, наб. Онежского озера (у ротонды). Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2020". "Зимняя Калакунда".

11.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Йога с Ритой Гашковой. Вход донейшн.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). А. Лактюхов. "По щучьему велению". Веселый озорной музыкальный спектакль по одноименной русской народной сказке. Ребят ждет встреча со Скоморохами, с неунывающим Емелей, капризной царевной Несмеяной, бестолковым Царем. С 3 лет. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "О флейте и форте". Концерты абонементов №15-Б и 17-Б "От двух до пяти: музыкальная азбука". 200 руб.

12.00, площадка в створе пр. Ленина. Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2020". Театрализованное открытие праздника.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Спектакль "Про ежика и медвежонка" представит актерский клуб "Особый".





12.10, РСК "Курган". Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".

13.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Клуб интеллектуального развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Конкурс "Краевед-2020": подведение итогов и награждение победителей.

15.00, пл. Кирова – пр. К. Маркса. Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2020". Зимнее карнавальное шествие.

15.00, стадион "Спартак". Чемпионат и Первенство Республики Карелия по пауэрлифтингу среди лиц с ПОДА.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Открытие выставки художественных работ студии "Живопись".

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Цикл концертов "Музыка и слово". "Мой гений, мой ангел, мой друг". Концерт в одном отделении посвящен юбилею П. И. Чайковского. В программе - арии из опер, дуэты и романсы в исполнении Натальи Ландовской, Дарьи Батовой, Маргариты Чемдуж, Оксаны Мокеевой, Чингиза Кадырова, Максима Аксенова и Игоря Макарова. Партия фортепиано - Наталья Настенко. 200 руб.

18.30, площадка в створе пр. Ленина. "Гиперборейский пьедестал" - торжественная церемония закрытия фестиваля и награждение участников и победителей XIX международного конкурса снежных и ледовых скульптур

19.00, площадка в створе пр. Ленина. "Люби меня, люби" – концерт группы "Отпетые мошенники" (г. Москва).

19.00, театр драмы "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Двое в большом городе". В основу спектакля легла пьеса известного театрального критика, драматурга Татьяны Москвиной "Па-де-де" - смешные и грустные истории про одиноких и не очень счастливых людей. 400 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (на сцене ДМШ № 1 им. Г. Синисало, Октябрьский пр., 11). "Двое на качелях". Как начинается любовь в большом городе? Например, так: он звонит, чтобы купить у нее подержанный холодильник. Она говорит, что холодильника уже нет. Он ждет, что она пригласит его зайти даже без причины, а она хочет, но не зовет его. Встретились в большом городе две одиноких души. 550-600 руб.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Rivernine. Сольный экспериментальный проект. Вход свободный.

19.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Ирландские композиции и танцы. Ансамбль этнической музыки "Ашель" и коллектив ирландского танца "Степполтон". 200 руб.

20.00, площадка в створе пр. Ленина. "Салют, Гиперборея!" - праздничный фейерверк.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Neurofunk madness. Rave or die. Hard: Killarezz. Bolshoe Uho, Atomic, Subtek . Medium: Normdj, Flag, Sqweeedvard, Extetti 200 руб.

23.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Двигайся без повода". До 00.00 вход бесплатный, после – 150 руб.

23.30, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Ночная читка с Олегом Липовецким. Март Киватик. "Создатель". 400 руб.