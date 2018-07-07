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Новости. Общество
19:30, 07 Июля 2018

Куда пойти в Петрозаводске 8 июля: День семьи, любви и верности

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00-14.00, Левашовский бульвар, у ротонды. Акция "Время поцелуев" от команды "Молодежки ОНФ". Всем жителям Петрозаводска предлагают посетить символическое Место поцелуев. Каждому частнику акции будет вручен специальный сертификат и фотография на память.

12.00, у Речного вокзала (регистрация и построение колонны – в 11.20). Парад семьи: молодожены, будущие родители, оригинальные коляски, почтенные супруги, многодетные и самые дружные семьи. Концерт, лотерея с призами. Главный приз – настоящий тульский самовар (ссылка).

12.00, стадион "Спартак" (ул. Герцена, 1). Чемпионат России по американскому футболу. "Карельские оружейники" против "Bruins" (Москва).

12.00, кафе "Коты Мира Икс" (пр. Ленина, 3). Акрил. Роспись камня. Мастер-класс "Звери на камне". 380 руб.

15.00, кафе "Коты Мира Икс" (пр. Ленина, 3). О, Solle mio! Летний скетчбук акварелью и маркерами. Рисуем солнечное лето вопреки всему. 350 руб.

17.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

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