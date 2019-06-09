Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:00, 09 Июня 2019

Куда пойти в Петрозаводске 9 июня: Морской бой и культурный девичник

Загрузка...

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, ул. Герцена, 35б. Серия республиканских турниров по стритболу.

15.00, парусная школа КЛВТ "Брамсельный ветер" (ул. Ригачина, 55а). 5-летний юбилей парусной школы. Катание на швертботах, "морской бой", конкурсы на воде. С 18:00 - поиск сокровищ, небольшой концерт, посиделки у костра, чаепитие.

19.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Международный фестиваль современной хореографии "Nord Dance". "Шерлок Холмс". Детектив-балет по мотивам рассказов Артура Конан Дойла. Спектакль Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац. 300-700 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Международный фестиваль современной хореографии "Nord Dance". "Края". Танцевальный спектакль Александра Козина. 400 руб.

19.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Городской девичник "Наговорила". 300 руб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
05.06.2019, 14:54
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж"
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"

Аналитика

07.06.2019 17:39
Капитал
"Кареллеспром" подводит итоги 3
За короткое время крупное лесозаготовительное предприятие республики значительно улучшило показатели по ключевым направлениям.
Где-то в хвосте 1
07.06.2019 11:54
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
06.06.2019 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 9
05.06.2019 14:54
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»