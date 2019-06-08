Куда пойти в Петрозаводске 9 июня: Морской бой и культурный девичник

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, ул. Герцена, 35б. Серия республиканских турниров по стритболу.

15.00, парусная школа КЛВТ "Брамсельный ветер" (ул. Ригачина, 55а). 5-летний юбилей парусной школы. Катание на швертботах, "морской бой", конкурсы на воде. С 18:00 - поиск сокровищ, небольшой концерт, посиделки у костра, чаепитие.

19.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Международный фестиваль современной хореографии "Nord Dance". "Шерлок Холмс". Детектив-балет по мотивам рассказов Артура Конан Дойла. Спектакль Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. И. Сац. 300-700 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Международный фестиваль современной хореографии "Nord Dance". "Края". Танцевальный спектакль Александра Козина. 400 руб.

19.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Городской девичник "Наговорила". 300 руб.