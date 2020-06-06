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Куда жаловаться на нарушения "масочного режима" в общественном транспорте, рассказали в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
10:08, 07 Июня 2020
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
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Звонки о ненадлежащей работе общественного транспорта принимаются в Единой дежурно-диспетчерской службе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как пояснили в администрации карельской столицы, обо всех фактах нарушений расписания движения автобусов и троллейбусов информируются руководители предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров, и прокуратура города.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов общественного транспорта, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

Все поступившие сообщения передаются в комитет ЖКХ администрации города для принятия мер. Кроме того, информация направляется в прокуратуру Петрозаводска.


Напомним, сотрудники комитета ЖКХ и управления по делам ГО и ЧС ежедневно инспектируют троллейбусы и автобусы. Они проверяют регулярность санитарной обработки салонов, наличие дезинфицирующих средств, "масочный режим", а также выполнение других требований распоряжения главы республики № 127-р от 12.03.2020 года о введении на территории Карелии режима повышенной готовности.

 

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