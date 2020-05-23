Культовый актер Джон Малкович рассказал о пережитых домогательствах

Актер Джон Малкович рассказал о пережитых в юности домогательствах со стороны профессора.

66-летний Джон Малкович долгое время оставался вдалеке от скандалов, связанных с харассментом киноворотил: во многом потому, что сам никогда не был замечен в компрометирующих ситуациях.

Но недавно движение MeToo, направленное на борьбу с домогательствами, все же затронуло и актера: в прошлом году он сыграл главную роль в пьесе Дэвида Мэмета "Горькая пшеница", и в герое Малковича без особых усилий угадывался знаменитый продюсер Харви Вайнштейн.

Пользуясь этим поводом, журналисты стали чаще задавать актеру вопросы про Харви, а также о том, были ли в его жизни похожие неприятные ситуации. Добиться же самого откровенного ответа удалось репортеру британского издания The Guardian: в опубликованном на сайте газеты интервью рассказывается о том, что Джон Малкович сам в свое время стал жертвой домогательств.

Фрагменты интервью цитирует сайт "Hellomagazine.com".

"Когда я был совсем молод и учился в театральной школе, на моем отделении был один профессор, который оказывал неприятные мне знаки внимания. Мне было 19 лет, а ему 50. Мне очень повезло, я сказал ему, что не одобряю этого и все прекратилось. И это был человек, которого я до этого уважал и очень любил как учителя. Но жизнь после этого продолжилась. Правда, я поменял школу, но совсем не из-за этого", - сообщил Джон Малкович.

После этого заявления актер тут же поспешил отметить, что его неприятные переживания, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что пережили сотни женщин, пострадавших от рук Харви Вайнштейна.

"Ситуация с Вайнштейном совсем другая. Она распространялась на всю индустрию: это было ужасно для женщин, но это также подрывало саму идею работы... Это ужасно, когда чья-то карьера зависит от того, какую сексуальную услугу они могут оказать в обмен на работу", - сказал он.

На вопрос о том, действительно ли раньше именно по таким законам и строились отношения в индустрии, актер ответил утвердительно. При этом Джон отметил, что был очень удивлен, когда узнал, что Вайнштейна действительно приговорили к тюремному заключению на 23 года.

"Я был удивлен, что он вообще дошел до скамьи подсудимых. Все были уверены, что он выйдет сухим из воды и даже не попадет в тюрьму", - заявил Малкович.