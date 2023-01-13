«Купаемся в Ниагарском водопаде»: в Петрозаводске затопило девятиэтажный дом

Жители дома на улице Судостороительной бьют тревогу из-за очередного подтопления.

Дом №28 на улице Судостроительная в очередной раз затопило из-за аварии. Фото и видео последствий текущих труб жильцы выложили в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«У нас уже традиция купаться в Ниагарском водопаде, вода до проводки дошла у нескольких квартир», - пишут в паблике.

Горожане сетуют, что обращения к местным властям за помощью результатов не дает.

«Когда 9-ти этажный дом рухнет, кто за это будет отвечать?» - задают вопрос жители затопленного дома.