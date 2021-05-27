Кураторы районов Петрозаводска пообщаются с горожанами по телефону

На следующей неделе кураторы районов столицы Карелии проведут серию прямых линий.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, закрепивший за каждым районом города своего заместителя, анонсировал серию прямых линий. Он опубликовал график горячих линий на своей странице в соцсети.

Так, 31 мая с 15 до 16 часов горождане смогу поговорить с руководителем аппарата администрации Дианой Евстигнеевой, курирующей Соломенное, Пески, Сулажгору, Рыбку и Железнодорожный район. Телефон: 71-33-05, электронная почта: kurator.solomennoe@petrozavodsk-mo.ru, kurator.peski@petrozavodsk-mo.ru, kurator.sulazhgora@petrozavodsk-mo.ru, kurator.rybka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.zheleznodorozhnyj@petrozavodsk-mo.ru.

В этот же день с 16 до 17 часов состоится прямая линия с председателем комитета социального развития Любовью Иконниковой, ответственной за Голиковку и Зареку. Телефон: 71-33-07, электронная почта: kurator.golikovka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.zareka@petrozavodsk-mo.ru.

Также 31 мая с 17 до 19 часов можно будет задать вопросы председателю комитета финансов Елене Логиновой, куратору Первомайского, Октябрьского и Тепличного районов. Телефон: 71-33-22, электронная почта: kurator.pervomajskij@petrozavodsk-mo.ru, kurator.oktyabrskij@petrozavodsk-mo.ru, kurator.teplichnyj@petrozavodsk-mo.ru.

В последний день мая с 16 до 17 часов состоится прямая линия с председателем комитета экономического развития Эдуардом Марченко (Ключевая, Каменный Бор, Птицефабрика, Сайнаволок, мкр. Университетский Городок). Телефон: 71-33-32, электронная почта: kurator.klyuchevaya@petrozavodsk-mo.ru, kurator.kamennyj.bor@petrozavodsk-mo.ru, kurator.pticefabrika@petrozavodsk-mo.ru, kurator.sajnavolok@petrozavodsk-mo.ru, kurator.univer.gorodok@petrozavodsk-mo.ru.

В День защиты детей, 1 июня, с 10 до 11 часов на вопросы жителей центра Петрозаводска будет отвечать первый заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова. Телефон: 71-33-42, электронная почта: kurator.centr@petrozavodsk-mo.ru.

В среду, 2 июня, с 15 до 16 часов состоится прямая линия с заместителем главы Петрозаводска, председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства Андреем Бекелевым, курирующим Перевалка и Древлянку. Телефон: 71-33-13, электронная почта: kurator.perevalka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.drevlyanka@petrozavodsk-mo.ru.

А 2 июня с 17 до 18 часов на связь с петрозаводчанами выйдет председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов (Кукковка, Сулажгорский Кирпичный Завод, Томицы). Телефон: 71-33-16, электронная почта: kurator.kukkovka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.skz@petrozavodsk-mo.ru, kurator.tomicy@petrozavodsk-mo.ru